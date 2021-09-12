Инфаркт может маскироваться под другие состояния: пять опасных признаков у женщин

Сердечные приступы у женщин могут проявляться в различных формах и сильно отличаться от симптомов у мужчин. Некоторые признаки инфаркта могут маскироваться под совершенно другие проблемы со здоровьем.

Какие пять признаков говорят о том, что у женщины развивается сердечный приступ, назвали в MedikForum.

Инфаркт миокарда – это блокировка одной из коронарных артерий. Сердечная мышца остается без насыщения крови кислородом и это приводит к постепенному отмиранию. Если при таком состоянии не принять оперативно меры – есть риск летального исхода.

У женщин инфаркт миокарда может выражаться симптомами, в которых даже терапевт не всегда может распознать серьезную угрозу. Как показывают исследования, инфаркт миокарда может совершенно по-разному проявляться у женщин и мужчин.

В Американском колледже кардиологии было установлено, что женщины обычно позже обращаются к медикам за помощью и симптомы далеко не всегда говорят о том, что нужны тестирование или диагностика именно на инфаркт.

Что нужно знать о женском инфаркте

Новое ощущение дискомфорта в груди. Это может быть просто неприятное ощущение, которые не вызывает серьезное опасение. У мужчин при инфаркте появляется ярко выраженная боль в груди и ощущение сдавливания. У женщин – легкое неприятное ощущение. Медики рекомендуют ориентироваться на новизну неприятных ощущений, на боли, которых ранее никогда не было.

Затрудненное дыхание. Возникает ощущение, что резко перестало хватать воздуха –иногда такое состояние мешает нормально говорить.

Рвота. Такой симптом может говорить о проблемах с желудком, печенью или о желудочной инфекции. Но если при рвоте есть сильное головокружение, то это может быть симптомом инфаркта.

Постоянная усталость. Из-за проблем с сердцем женщина может чувствовать сильную слабость и постоянную нехватку энергии для выполнения даже обычных задач.

Боль в спине. У мужчин первым признаком инфаркта чаще всего становится боль в груди, а у женщин боль может смещаться в другие части тела – в спину, в шею, в живот или даже сразу в обе руки. Отличительная черта такой боли – появление холодного пота, бледность, общее недомогание.