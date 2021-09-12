Не делайте так никогда: врач рассказала, как нельзя лечить кашель

Кашель может быть симптомом разных заболеваний – от обычной респираторной инфекции до коронавируса. Похолодание и сырая погода способствует росту вирусных инфекций, которые проявляются насморком, кашлем и общим недомоганием. Когда заболевание не очень тяжелое, люди кидаются в аптеку за препаратом от кашля, для которого не нужен рецепт.

Как объяснила врач-пульмонолог Оксана Молодая в комментарии для Lviv Media , не стоит лечить кашель случайным набором из аптеки.

Она добавила, что бывают ситуации, когда кашель не нужно лечить или нужно подбирать препараты только с лечащим врачом, так как некоторые виды кашля можно усложнить неправильным лечением.

"Кашель – это защитный механизм нашего организма. Его категорически нельзя принудительно останавливать во время заболевания с помощью различных противокашлевых средств", - объяснила специалист.

Она отметила, что задача кашля – очистить наши дыхательные пути от мокроты, которая является слизью с элементами погибших микроорганизмов и лейкоцитов.

Противокашлевые препараты

"Противокашлевые препараты назначаются при ограниченном перечне патологических состояний: в первую очередь, это коклюш и онкопатология, при которой опухоль раздражает кашлевые зоны, вызывая непрерывный кашель", - добавила Оксана Молодая.

Отхаркивающие препараты

Медик напомнила, что отхаркивающие препараты запрещены детям до 12 лет, так как из-за них может развиться "эффект затопления". Из-за особенности строения детских дыхательных путей дети могут не откашлять то количество мокроты, которое начинает воспроизводиться после действия отхаркивающих препаратов. Мокрота начинает накапливаться в нижних отделах легких и провоцирует развитие пневмонии.

Врач добавила, что и взрослым пациентам не нужны отхаркивающие средства, если у них влажный кашель.

Ингаляции

С ингаляциями тоже не все так просто. Многие начинают процедуры почти сразу как появляется кашель. Но такой подход, по словам пульмонолога, тоже неверный. Ингаляции стоит применять только в том случае, если кашель сопровождается обструктивным синдромом – состоянием, при котором нарушается проходимость (обструкция) дыхательных путей. При таком нарушении больному трудно дышать, есть одышка и слышны хрипы.

Сколько длится кашель

Кашель может не исчезнуть через несколько дней после болезни или даже недель – не стоит бить тревогу. По словам медика, продолжительность острого кашля у детей – до 3 недель, у взрослого – до 8 недель.

"В 95% случаев подкашливание в течении некоторого времени после выздоровления – абсолютно нормально", - подчеркнула Оксана Молодая.