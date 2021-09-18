Такі симптоми ігнорувати не можна: лікар назвала найнебезпечнішу біль в животі
Біль в животі може бути симптомом різних захворювань і деякі її види можуть бути не надто небезпечними. Однак є симптоми, які вказують на серйозні порушення і небезпечний стан.
Які болі в животі ігнорувати категорично не можна, розповіла британський лікар Сара Джарвіс у виданні Sun.
Біль поєднується з кров'ю в стільці
Кров у фекаліях необов'язково говорить про пухлину. Колоректальний рак може бути тільки однією з причин потрапляння крові в кишківник. Також кров може сигналізувати про виразку шлунка, гастроентериті або виразковий коліт. В будь-якому випадку - консультація лікаря потрібна якомога швидше.
Гострий біль
Раптова гострий біль в животі - небезпечний симптом, який ігнорувати категорично не можна. Це може бути сигналом про різні небезпечні стани: камені в нирках, апендицит, проривна виразка, позаматкова вагітність у жінок, непрохідність кишківника.
Біль із загальним погіршенням самопочуття
Такий біль може супроводжувати шлункову інфекцію. Зазвичай вона поширюється по всьому животу, супроводжується кольками, нудотою і діареєю. Також такий біль може говорити про проблеми з жовчним міхуром – болить в правому верхньому відділі живота. Якщо причина в роздратованому кишківнику, то може бути здуття живота і наростальний дискомфорт. Сильне нездужання може вказувати й на апендицит.
Біль з втратою ваги
Несподівана втрата ваги, якщо ви не сидите на дієті та нормально харчуєтеся в поєднанні з болями в животі може вказувати на інфекцію, запалення. При апендициті біль починається навколо пупка, а потім переміщається в нижню праву частину живота. Також такий біль може говорити про інфекцію жовчного міхура, харчове отруєння, дивертикуліт, інфекцію малого таза у жінок.
Коли допомога лікаря потрібна негайно, навіть якщо біль у животі незначна:
- Ректальна кровотеча при спорожненні кишківника
- Різке і сильне схуднення
- Чорні смолисті фекалії
- Нездатність випустити гази
- Стійке і не проходить здуття живота
- Постійна блювота
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