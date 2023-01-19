ua ru
Чт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сім'я загиблого захисника прихистила собаку, яку військовий приручив на фронта (фото)

Новость на русском →
Чернівці, Четвер 19 січня 2023 10:22
Сім'я загиблого захисника прихистила собаку, яку військовий приручив на фронта (фото) Новоспечена сім'я чотирилапого (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Сім'я з Чернівецької області забрала до себе собаку, яку їхній батько приручив на війні. Дружина загиблого каже, що пес стане спогадом про її чоловіка.

Про це розповідають на сторінці 107-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Буковини у Facebook.

Як тварині знайшли новий дім

Захисник 107-ї окремої бригади Руслан Марусик під час служби прихистив вуличну собаку. Тварина дуже полюбила нового власника, тому не пішла від нього. Її навіть назвали Маруся, що співзвучно з прізвищем військового.

Після його загибелі побратими шукали Марусі нову домівку. Нею виявилася сім'я самого Руслана.

"Христина, дружина нашого загиблого захисника Руслана Марусика, вирішила залишити собаку в сім’ї", - пишуть на сторінці бригади.

Сім'я загиблого захисника прихистила собаку, яку військовий приручив на фронта (фото)Сім'я загиблого захисника прихистила собаку, яку військовий приручив на фронта (фото)

Донечка Антоніна разом із Марусею (фото: facebook.com/BrigadeofChernivtsy)

Як розповідає жінка, на тому, щоб забрати хвостатого, наполягла донечка Антоніна. Дівчинка сказала, що Маруся стане спогадом про тата. Побратими загиблого Руслана з радістю привезли Марусю до нової сім'ї.

"Врятована та прилаштована Маруся, це лише один із прикладів прояву доброти та людяності наших захисників. Цінності, що недосяжні для путінської орди!", - кажуть бійці бригади.

Раніше ми розповідали, як боєць ЗСУ прийняв пологи в кішки прямо в окопі.

Дивіться також, як собаки в Дніпрі допомагали шукати людей під завалами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Діти війни тварини защитники