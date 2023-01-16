Розуміють весь жах: у Дніпрі собаки допомагають шукати людей під завалами (фото)

Російські війська завдали ракетного удару по багатоповерховому будинку у Дніпрі. Внаслідок цього багато людей опинились опинились під завалами. Пошуками людей займаються спеціально навчені собаки.

Як тварини шукають людей під завалами

Тодорчук закликав переглянути світлини тим людям, які вважають недоречним порятунок тварин у небезпечних умовах. Зокрема, саме собаки зараз допомагають знаходити людей, які постраждали внаслідок атаки РФ.

"Нагадайте про них кожному, хто відмовляється пускати тварин у бомбосховище. Кожному, хто відмовляє в оренді людям із тваринами. Кожному, хто вважає, що порятунок тварин не на часі. Можливо, саме тварини колись врятують ваше життя", - написав Тодорчук.

У Дніпрі собаки допомагають шукати людей під завалами (facebook.com/sashatodorchuk)

У коментарях українці вражені від фото та як собаки можуть допомогти врятувати людське життя: