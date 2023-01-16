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Розуміють весь жах: у Дніпрі собаки допомагають шукати людей під завалами (фото)

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Дніпро, Понеділок 16 січня 2023 14:05
Розуміють весь жах: у Дніпрі собаки допомагають шукати людей під завалами (фото) Собаки шукають людей під завалами у Дніпрі (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська завдали ракетного удару по багатоповерховому будинку у Дніпрі. Внаслідок цього багато людей опинились опинились під завалами. Пошуками людей займаються спеціально навчені собаки.

Фото опублікував український громадський діяч, підприємець, засновник гуманістичного руху "UAnimals" Олександр Тодорчук у Facebook.

Як тварини шукають людей під завалами

Тодорчук закликав переглянути світлини тим людям, які вважають недоречним порятунок тварин у небезпечних умовах. Зокрема, саме собаки зараз допомагають знаходити людей, які постраждали внаслідок атаки РФ.

"Нагадайте про них кожному, хто відмовляється пускати тварин у бомбосховище. Кожному, хто відмовляє в оренді людям із тваринами. Кожному, хто вважає, що порятунок тварин не на часі. Можливо, саме тварини колись врятують ваше життя", - написав Тодорчук.

Розуміють весь жах: у Дніпрі собаки допомагають шукати людей під завалами (фото)Розуміють весь жах: у Дніпрі собаки допомагають шукати людей під завалами (фото)Розуміють весь жах: у Дніпрі собаки допомагають шукати людей під завалами (фото)Розуміють весь жах: у Дніпрі собаки допомагають шукати людей під завалами (фото)Розуміють весь жах: у Дніпрі собаки допомагають шукати людей під завалами (фото)У Дніпрі собаки допомагають шукати людей під завалами (facebook.com/sashatodorchuk)

У коментарях українці вражені від фото та як собаки можуть допомогти врятувати людське життя:

    • Песик розуміє весь цей жах та біль, що це зовсім не тренування;
    • А очі які людські. Скільки болю в них;
    • Тварини настільки багато нам віддають, а люди те не цінують, часто жорстоко поводяться з ними.
    • Навіть не думала, що коргі використовують у таких рятувальних експедиціях;
    • Собаки рятують людей і ми маємо бути їм за це вдячні.

    Нещодавно ми повідомляли, що у Дніпрі загинуло подружжя з Нікополя. Під час удару їхні діти чекали на батьків біля будинку.

    Також ми писали, що загинув відомий тренер з боксу. Показали фото кухні тренера до та після прильоту ракети.

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    собаки Днипро