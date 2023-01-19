ua ru
Чт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Семья погибшего защитника приютила собаку, которую военный приручил на фронте (фото)

Новина українською →
Черновцы, Четверг 19 января 2023 10:22
Семья погибшего защитника приютила собаку, которую военный приручил на фронте (фото) Новоиспеченная семья четырехлапого (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Семья из Черновицкой области забрала собаку, которую их отец приручил на войне. Жена погибшего говорит, что пес станет воспоминанием о ее муже.

Об этом рассказывают на странице 107-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Буковины в Facebook.

Как животному нашли новый дом

Защитник 107-й отдельной бригады Руслан Марусик во время службы приютил уличную собаку. Животное очень полюбило нового владельца, поэтому не ушло от него. Ее даже назвали Маруся, что созвучно с фамилией военного.

После его гибели собратья искали Марусе новый дом. Ею оказалась семья самого Руслана.

"Кристина, супруга нашего погибшего защитника Руслана Марусика, решила оставить собаку в семье", - пишут на странице бригады.

Семья погибшего защитника приютила собаку, которую военный приручил на фронте (фото)Семья погибшего защитника приютила собаку, которую военный приручил на фронте (фото)

Дочь Антонина вместе с Марусей (фото: facebook.com/BrigadeofChernivtsy)

Как рассказывает женщина, на том, чтобы забрать хвостатого, настояла дочь Антонина. Девочка сказала, что Маруся станет воспоминанием папы. Собратья погибшего Руслана с радостью привезли Марусю в новую семью.

"Спасена и пристроена Маруся, это лишь один из примеров проявления доброты и человечности наших защитников. Недосягаемые для путинской орды ценности", - говорят бойцы бригады.

Ранее мы рассказывали, как боец ВСУ принял роды у кошки прямо в окопе.

Смотрите также, как собаки в Днепре помогали искать людей под завалами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети войны тварини защитники