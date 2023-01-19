Семья погибшего защитника приютила собаку, которую военный приручил на фронте (фото)

Семья из Черновицкой области забрала собаку, которую их отец приручил на войне. Жена погибшего говорит, что пес станет воспоминанием о ее муже.

Об этом рассказывают на странице 107-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Буковины в Facebook .

Как животному нашли новый дом

Защитник 107-й отдельной бригады Руслан Марусик во время службы приютил уличную собаку. Животное очень полюбило нового владельца, поэтому не ушло от него. Ее даже назвали Маруся, что созвучно с фамилией военного.

После его гибели собратья искали Марусе новый дом. Ею оказалась семья самого Руслана.

"Кристина, супруга нашего погибшего защитника Руслана Марусика, решила оставить собаку в семье", - пишут на странице бригады.

Дочь Антонина вместе с Марусей (фото: facebook.com/BrigadeofChernivtsy)

Как рассказывает женщина, на том, чтобы забрать хвостатого, настояла дочь Антонина. Девочка сказала, что Маруся станет воспоминанием папы. Собратья погибшего Руслана с радостью привезли Марусю в новую семью.

"Спасена и пристроена Маруся, это лишь один из примеров проявления доброты и человечности наших защитников. Недосягаемые для путинской орды ценности", - говорят бойцы бригады.