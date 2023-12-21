"Негативу й так багато". Столичний ТРЦ відмовив захиснику Маріуполя в показі на екранах імен загиблих і полонених військових

ТРЦ "Gulliver" у Києві відмовився транслювати на своїх екранах загиблих і полонених у війні Росії проти України. Аргумент полягає в тому, що "навколо й так багато негативу".

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис оборонця Маріуполя Руслана Сербова в Instagram .

Деталі скандалу

Військовий розповідає, що вони декілька разів звертались до керівництва ТРЦ "Gulliver" у центрі Києва. На фасаді будівлі розташовані великі екрани, де транслюють рекламу.

Метою звернення була трансляція інформації про те, що багато воїнів перебувають у полоні. Крім того, захисник пропонував періодично показувати полеглих героїв.

"Це не було безкоштовним проханням. Але адміністрація та "бізнесмени" відповіли, що не хочуть транслювати негатив, і що сенсу в цих відео немає", - пише Руслан.

Він також додав скриншоти листування. В одному з них менеджер відповів, що така реклама буде більш актуальною для закордонної аудиторії.

Столичний ТРЦ втрапив у скандал з військовим (фото: instagram.com/_ruslandavid)

"Ми намагаємося ставити позитив. Негативу навколо й так багато", - йдеться у повідомленні.

В іншому листуванні військовому пояснили, що вбачають у такій пропозиції ризики для безпеки ТРЦ і його відвідувачів.

Столичний ТРЦ втрапив у скандал з військовим (фото: instagram.com/_ruslandavid)

Реакції українців