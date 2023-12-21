"Негативу й так багато". Столичний ТРЦ відмовив захиснику Маріуполя в показі на екранах імен загиблих і полонених військових
ТРЦ "Gulliver" у Києві відмовився транслювати на своїх екранах загиблих і полонених у війні Росії проти України. Аргумент полягає в тому, що "навколо й так багато негативу".
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис оборонця Маріуполя Руслана Сербова в Instagram.
Деталі скандалу
Військовий розповідає, що вони декілька разів звертались до керівництва ТРЦ "Gulliver" у центрі Києва. На фасаді будівлі розташовані великі екрани, де транслюють рекламу.
Метою звернення була трансляція інформації про те, що багато воїнів перебувають у полоні. Крім того, захисник пропонував періодично показувати полеглих героїв.
"Це не було безкоштовним проханням. Але адміністрація та "бізнесмени" відповіли, що не хочуть транслювати негатив, і що сенсу в цих відео немає", - пише Руслан.
Він також додав скриншоти листування. В одному з них менеджер відповів, що така реклама буде більш актуальною для закордонної аудиторії.
Столичний ТРЦ втрапив у скандал з військовим (фото: instagram.com/_ruslandavid)
"Ми намагаємося ставити позитив. Негативу навколо й так багато", - йдеться у повідомленні.
В іншому листуванні військовому пояснили, що вбачають у такій пропозиції ризики для безпеки ТРЦ і його відвідувачів.
Столичний ТРЦ втрапив у скандал з військовим (фото: instagram.com/_ruslandavid)
Реакції українців
- "Я в шоку. "Не бажаємо транслювати негатив", а в нас війна вже закінчилась? Всі полонені повернулись? Гидко дивитись на ці відповіді".
- "До України приїжджають постійно делегації та представники країн-партнерів і на шляху в них часто є "Gulliver". Побачивши, що в країні, де війна, рекламують браслетики та нові сукні, не спадає на думку, що тут є нагальні проблеми тому і зброю постачати не потрібно і полоненими займатись теж. Якщо це не потрібно нам, то чому має бути потрібно ТЦ в Європі?"
- "На Times Square в Нью-Йорку показують Україну, а наші ТЦ "зажрані".
- "ТРЦ працює завдяки воїнам та героям, які віддали та віддають своє життя. Як цього можна не розуміти? Показувати рекламу й транслювати лише позитив - це ж заперечення реальності. Важливо, аби кожен бізнес був у контексті й вів свою діяльність згідно з сучасним контекстом, підтримуючи армію грошима та інформаційно".
- "Максимальний репост і бойкот ТЦ. Нехай в пустих залах з позитивом сидять".
Раніше ми повідомляли про те, що в лікарні на Київщині побили військового, який прийшов за допомогою.
А ще писали про неймовірний вчинок продавчині фруктів у Києві, яка допомогла військовому.