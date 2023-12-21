ua en ru
Чт, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Негативу й так багато". Столичний ТРЦ відмовив захиснику Маріуполя в показі на екранах імен загиблих і полонених військових

Київ, Четвер 21 грудня 2023 13:00
UA EN RU
"Негативу й так багато". Столичний ТРЦ відмовив захиснику Маріуполя в показі на екранах імен загиблих і полонених військових У Києві стався скандал навколо ТРЦ (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

ТРЦ "Gulliver" у Києві відмовився транслювати на своїх екранах загиблих і полонених у війні Росії проти України. Аргумент полягає в тому, що "навколо й так багато негативу".

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис оборонця Маріуполя Руслана Сербова в Instagram.

Деталі скандалу

Військовий розповідає, що вони декілька разів звертались до керівництва ТРЦ "Gulliver" у центрі Києва. На фасаді будівлі розташовані великі екрани, де транслюють рекламу.

Метою звернення була трансляція інформації про те, що багато воїнів перебувають у полоні. Крім того, захисник пропонував періодично показувати полеглих героїв.

"Це не було безкоштовним проханням. Але адміністрація та "бізнесмени" відповіли, що не хочуть транслювати негатив, і що сенсу в цих відео немає", - пише Руслан.

Він також додав скриншоти листування. В одному з них менеджер відповів, що така реклама буде більш актуальною для закордонної аудиторії.

&quot;Негативу й так багато&quot;. Столичний ТРЦ відмовив захиснику Маріуполя в показі на екранах імен загиблих і полонених військових

Столичний ТРЦ втрапив у скандал з військовим (фото: instagram.com/_ruslandavid)

"Ми намагаємося ставити позитив. Негативу навколо й так багато", - йдеться у повідомленні.

В іншому листуванні військовому пояснили, що вбачають у такій пропозиції ризики для безпеки ТРЦ і його відвідувачів.

&quot;Негативу й так багато&quot;. Столичний ТРЦ відмовив захиснику Маріуполя в показі на екранах імен загиблих і полонених військових

Столичний ТРЦ втрапив у скандал з військовим (фото: instagram.com/_ruslandavid)

Реакції українців

  • "Я в шоку. "Не бажаємо транслювати негатив", а в нас війна вже закінчилась? Всі полонені повернулись? Гидко дивитись на ці відповіді".
  • "До України приїжджають постійно делегації та представники країн-партнерів і на шляху в них часто є "Gulliver". Побачивши, що в країні, де війна, рекламують браслетики та нові сукні, не спадає на думку, що тут є нагальні проблеми тому і зброю постачати не потрібно і полоненими займатись теж. Якщо це не потрібно нам, то чому має бути потрібно ТЦ в Європі?"
  • "На Times Square в Нью-Йорку показують Україну, а наші ТЦ "зажрані".
  • "ТРЦ працює завдяки воїнам та героям, які віддали та віддають своє життя. Як цього можна не розуміти? Показувати рекламу й транслювати лише позитив - це ж заперечення реальності. Важливо, аби кожен бізнес був у контексті й вів свою діяльність згідно з сучасним контекстом, підтримуючи армію грошима та інформаційно".
  • "Максимальний репост і бойкот ТЦ. Нехай в пустих залах з позитивом сидять".

Раніше ми повідомляли про те, що в лікарні на Київщині побили військового, який прийшов за допомогою.

А ще писали про неймовірний вчинок продавчині фруктів у Києві, яка допомогла військовому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ сканал