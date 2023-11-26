Історія дронів: коли вперше розробили ці пристрої та яка їх роль у сучасній війні

Військова волонтерка Марія Берлінська якось заявила, що війну виграє той, хто матиме більше дронів. Роль цих апаратів у сучасних військових протистояннях важко переоцінити, адже вони здатні знищувати ворога на великих відстанях, при цьому зберігаючи особовий склад своєї армії.

При підготовці публікації ми використали матеріали: Вікіпедія та YouTube/Was.

Про те, коли і як з'явились дрони, та яка їхня роль у сучасній війні, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Коли і як з'явились дрони

Першим в історії людства застосуванням повітряних дронів, або безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у війні вважають випадок, коли австрійські війська у 1849 році, тримаючи в облозі Венецію, вирішили скинути бомби з аеростатів, без людей на борту. Такі пристрої дуже залежали від напряму вітру, тому на практиці виявилися не надто ефективними.

Тоді це мало більше психологічний тиск на захисників міста. Зрештою австрійцям вдалося завоювати Венецію, хоча в цьому перші БпЛА не зіграли ключової ролі.

Наступна хвиля розвитку БпЛА настала під час Першої світової. Британець Арчибальд Лоу розробив пристрій, який був дещо схожим на біплани. Ним можна було керувати за допомогою радіозв'язку. Винахідник також працював над моделлю, яка б могла переносити вибухівку, але оскільки на той момент уже закінчувалась війна, то на цей проект не виділили гроші і його згорнули.

У міжвоєнні роки британці таки змогли побудувати радіокеровані літаки, які назвали "Бджолиними королевами". Американці підгледіли цю технологію і взялися за власні розробки. Вони почали називати свої пристрої "дрон", що в перекладі з англійської означає "трутень". Ця назва була своєрідною відсилкою до "Бджолиної королеви".

Під час Другою світової війни почали активно використовувати дрони на фронті, а в часи Холодної війни їх почали застосовувати для розвідки. СРСР також мав свої розробки, але їх на практиці не застосовували.

Останні приготування перед першим тактичним польотом БпЛА через Суецький канал, 1969 рік (фото: Вікіпедія)

Вже у 70-х почали виготовляти дрони-камікадзе, які підлітали до цілі і вибухали разом із нею. За аналогією працюють сучасні шахіди, які зараз запускає Росія на Україну.

Зараз технології дронів стрімко розвиваються та модифікуються. Одним із культових у російсько-українській війні став турецький Байрактар, який дуже допомагав стримувати окупантів на початку повномасштабного вторгнення.

Турецький Байрактар (фото: Вікіпедія)

Рештки Shahed 136 в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз (фото: Вікіпедія)

Які дрони виробляють в Україні

В Україні майже 100 компаній виготовляють дрони для ЗСУ. 40 вітчизняних безпілотників пройшли процедуру введення в експлуатацію і компанії отримують державні контракти.

Наприклад, ЗСУ активно використовують на фронті розвідувальний БпЛА "Гор", призначений для розвідки й коригування артилерії на висотах до 3 500 метрів. Комплекс з трьома літаками і наземною станцією коштує 250 000 доларів. Виготовлено вже 28 комплексів.

Українські військові із дронами (фото: GettyImages)

Також на фронті широко застосовують розвідувальний безпілотний комплекс SHARK, який розробили у 2022 році для спостереження та коригування вогню.

Влітку 2023 року почали застосовувати український дрон-камікадзе "Бобер". Саме його неодноразово помічали при атаках на Москву.

Український безпілотник Лелека-100 (фото: Вікіпедія)

У листопаді 2023 року стало відомо про появу нової версії розвідувального апарату Лелека-100, який розробили ще у 2017 році. Нова модель Leleka LR матиме радіус дії до 90 км та покращену стійкість до РЕБ.

У російсько-українській війні активно застосовують і PD-2. Це український багатоцільовий БпЛА, який призначений для здійснення повітряної розвідки та бойового застосування як носій бомбового навантаження з бойовою частиною вагою до 3 кг.

Яка роль дронів у сучасній війні

Багато хто з експертів називає російсько-українську війну "війною дронів". Від того, як розвиватимуться ці технології, залежатиме подальший хід воєнних дій.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі РБК-Україна заявив, що у РФ спостерігаються проблеми з виробництвом високотехнологічних засобів, і росіяни змушені шукати обхідні шляхи. При цьому Україна має непогану школу, і з доступом до досягнень союзників, ймовірно, продовжить демонструвати успіхи.

Разом із цим ефективність дронів може суттєво знизитись через розвиток РЕБ (радіоелектронної боротьби).

"Але з'являються дрони зі штучним інтелектом, який веде їх на ціль при втраті зв'язку та управління. З'являються зразки, більш стійкі до перешкод", - розповів він.