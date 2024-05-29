Румунська "рукавичка". 7 тисяч українців прописали в одному домі: скандальна історія

Оборудка з громадянством

Аурел Чуботаріу, житель комуни Вирфу-Кимпулуй у повіті Ботошані, який знаходиться недалеко від кордону з Україною, розповів цікаву історію. Чоловік стверджує, що оборудка з масовим прописуванням українців у його місцевості почалася ще у 2018 році.

"На прохання друга, який проживає в Україні. Я почав розміщувати людей на своїй житлоплощі для виготовлення посвідчень особи (румунського громадянства). Так ми працювали близько року. Це було 50 євро з людини. Так, я отримував гроші", - зізнався Чуботаріу.

Згодом до його схеми долучилася чиновниця з міста Бучеча. За словами Чуботаріу, у справу втрутилася працівниця SPCLEP Bucecea (Держслужба з обліку населення міста Бучеча) Георгіна Козмюк.

"Вона заявила, якщо я хочу продовжувати працювати, то повинен отримувати від неї гроші, підписувати документи для прийому громадян. І вона взяла оформлення всіх документів", - додав місцевий житель.

Держслужбовиця почала давати йому по 2 тисячі євро за раз, а за це потрібно було підписати в середньому 40 паперів, тобто 40 заяв. Ці люди ніколи там не жили, просто приїжджали для формальностей та їхали. І всі реєструвалися на одну й ту саму адресу.

Неузгоджені українці

Справи йшли добре, Аурел навіть вирішив відкрити власний бізнес та сплачувати податки державі. Однак виявилося, що в його будинку за "документами" прописані люди, за яких він не розписувався. І з'явилися вони в той час, коли він був на лікуванні. Він каже, що підписи ставила сама Козмюк.

"Після того, як та жінка перебрала оформлення на себе, вона продовжувала підписуватися моїм ім'ям. У мене є докази. Мене госпіталізували з Тиргу-Муреша до Бухареста, але документи підписали моїм ім'ям, і людей поселяли в житло", - каже чоловік.

І за цією схемою постраждав не тільки Чуботаріу, а його сусід Петру Алемнаріцей, у якого виявилося близько 300 осіб, прописаних без його відома.

"Отже, румунська держава надає їм громадянство, вони складають присягу. Це люди, які навіть не знають румунської мови. Я не знаю, як вони складали присягу тут, у Бучечі. Є хлопці, які не знають румунської. І вони перекладають для них, тому що вони не знають, що казати", - розповів Петру.

Обидва сусіди звернулися до правоохоронців зі скаргою, але слідчі згодом їм повідомили, що справу закривають. Тепер горе-"бізнесмени" невдоволені, що їхня заява залишилася без уваги та вийшли протестувати перед мерією у Вирфу-Кимпулуй.

Навіть погрожували оголосити голодування. Кажуть, що хочуть привернути увагу влади до розслідування їхньої справи, яке, на їхню думку, проводили поверхнево.

"Я хочу, щоб румунська держава втрутилася, щоб влада втрутилася, щоб ліквідувала цю злочинну групу, а не видавала одну постанову про закриття за іншою, нічого не роблячи. Вони не провели обшук будинку, вони не обшукали членів групи, вони не зробили нічого, щоб перевірити всі документи, які за нею (пані Георгіна Козмюк) стоять", - наголошує Чуботаріу.

В мерії все спростували

Георгіна Козмюк, яку протестувальники звинувачують в оборудці з масовою пропискою, свою причетність категорично заперечує.

"Справу закрили, бо не було доказів. Були розглянуті заяви (на прописку), які панове з DGA (Генеральне антикорупційне управління Румунії) прийняли 2023 року. Загалом 41 заява, вони проаналізували почерк пана Чуботаріу, його підпис - і справу закрили", - каже чиновниця.

Вона додала, що така схема існувала, бо це було дозволено в румунському законодавстві. І Чуботаріу сам у всьому винен.

"Він брав людей на поселення, бо закон дозволяв. Він міг взяти стільки людей, скільки хотів. Тепер, протягом двох років, можна брати тільки 10 осіб. Я не брала ніяких грошей. Мені їх не давали і я не брала", - підкреслила Козмюк.

Крім того, вона звинуватила чоловіка у махінаціях зі своїм "бізнесом". Нібито, коли змінився закон, Чуботаріу створив власну фірму, щоб оминати обмеження за новим законом.

"Через свою компанію він здавав в оренду будинки жителям комуни, а потім селив у них 10 українців, фіктивних чи ні. Маючи на руках цей документ, люди могли довести, що в них є адреса проживання в Румунії, і вони могли продовжити процедуру отримання громадянства", - додала жінка.

Подвоєння населення в Румунії

За інформацією румунських ЗМІ, оборудка з масовою пропискою українців призвела до того, що населення повіту Ботошані, усупереч тенденції депопуляції, за паперами збільшилося удвічі.

У комуні у 2011 році проживало 3 420 осіб, а у 2021 - вже 7 077. В селі Ріпічень збільшилося - 1 917 осіб у 2011 до 3 794 у 2021 році. Представники міськради підтверджують, що в них побільшало українців, але запевняють, що не мають до цього жодного стосунку.

"З 2018 року я намагаюся "розплутати" деякі речі, тому що в якийсь момент вони опинилися за межами мого розуміння. Я припускаю, що говорю зараз: як мер я не знаю достеменно, яка чисельність мого населення. Ми самостійно з'ясували, що приїжджає багато "побратимів", я їм кажу. Що це означає: це румунські громадяни, звідти, з України, які приїжджають і поновлюють своє громадянство та облаштовуються, де хочуть, у будь-якому селі, комуні, місті, муніципалітеті, не тільки в повіті, а й у Румунії", - каже голова комуни Варфу-Цампулуй Марія Хуцу.

Інші представники місцевої влади також відхрещуються від причетності до масових поселень українців в Румунії. Вони додають, що ніякої користі від цього не отримують і за рахунок нових "жителів" не збільшуються доходи від місцевих податків.

Тоді у чому ж справа?

А от румунські журналісти з чиновниками не погоджуються. Вони пояснюють, що більше мешканців означає більше обраних представників, які можуть бути призначені до місцевої ради. А ще - більше грошей з центру, коли кількість населення враховується при визначенні показників.

"Причетні також стверджують, що ті, хто отримує такі папери, мають "обов'язок" принаймні прийти до "місця проживання" на вибори та проголосувати за "правильних" людей", - пояснюють у ЗМІ.