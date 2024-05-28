У країні ЄС закриють десятки центрів для українських біженців: причини

В Ірландії збираються закрити десятки центрів розміщення українських біженців. Багато готелів та громадських об'єктів, де селили українців, повернуть для місцевого використання.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Саймон Гарріс , повідомляє РБК-Україна з посиланням на breakingnews.ie та irishtimes.com .

В Ірландії незабаром закінчаться майже 70 контрактів на розміщення українських біженців. Йдеться про готелі та інші громадські обєкти, які використовували як житло для українців, що втекли від війни. Їх повернуть для місцевого користування.

"У графстві Керрі ми змогли повернути в експлуатацію два готелі, які використовувалися для мігрантів. Є 68 контрактів, які зараз використовуються для розміщення українців і які не будуть задіяні найближчим часом. Ми побачимо, що багато готелів та інших об’єктів повертаються до їхніх громад", – сказав очільник уряду.

У Департаменті інтеграції зазначили, що найближчим часом закриється значна кількість місць, де розміщувалися українські біженці. Зміни пов'язані із тим, що запровадження нової політики надання житла лише на 90 днів сприяє звільненню місць. У відомстві також повідомили, що біженці щодня виїжджають із наданого житла, щоб самостійно влаштуватися.

Переїзди біженців на нове місце проживання із центрів, з якими влада припинить контракти, хочуть запланувати на літні місяці, щоб мінімізувати вплив на навчання дітей у школах.

Із 14 березня в Ірландії змінили програму допомоги новоприбулим біженцям із України. Розміщення коштом держави надається лише упродовж 90 днів, а не безстроково, як раніше, а на цей період виплати складають 38,80 євро тиждень на дорослого, а не 220 євро на тиждень. Після виїзду з державного житла виплати збільшують.

В останні місяці кількість українських біженців, які прибувають до Ірландії, різко скоротилася. Зокрема, у лютому щодня прибували 25 людей на день, тоді як у грудні 2023 року – в середньому 70 людей. Із державного житла у лютому виїжджали 37 осіб на день.

Із 14 травня влада Ірландії ще більше посилила програму підтримки. Зокрема, для усіх біженців, які живуть у центрах розміщення з харчуванням, які оплачує держава, скоротили виплати до 38,80 євро на тиждень.