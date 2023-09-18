Отримати статус ВПО можна навіть без прописки. Ось як це зробити

Статус ВПО можна оформити, навіть якщо людина не має прописки на території, яка перебуває під окупацією. Для цього потрібно надати інші документи, які можуть підтвердити, що фактично людина там проживала.

Про те, як це зробити, пишуть у групі "Ти ж юрист" в Telegram .

Як оформити статус ВПО без прописки

Якщо у людини в документах нема відмітки про реєстрацію місця проживання на території, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, заявник має надати докази, що підтверджують факт проживання на цій території на момент виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення.

Це можуть бути наступні документи:

військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби

трудова книжка із записами про трудову діяльність

документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно

свідоцтво про базову загальну середню освіту

атестат про повну загальну середню освіту

документ про професійно-технічну освіту

документ про вищу освіту (науковий ступінь)

довідка з місця навчання

рішення місцевого органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування

медичні документи

фотографії, відеозаписи

Під час подання заяви про взяття на облік людині потрібно буде надати електронні документи, сформовані через "Дію" або "єДокумент", або довідку про подання документів для оформлення паспорта громадянина України, для осіб, яких ідентифіковано за відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС.

Як ВПО оформити допомогу по безробіттю, якщо нема документів про стаж

ВПО можуть оформити допомогу по безробіттю без відповідних документів про місця роботи, відомостей про заробітну плату і страховий стаж.

Для оформлення допомоги по безробіттю потрібно звернутися у Центр зайнятості. У цьому випадку допомога призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття. Сума становить 1800 грн на місяць.

Після того, як структура отримає доступ до інформації про трудовий стаж переселенця, йому перерахують виплати згідно із його попередніми заробітками.