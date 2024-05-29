Румынская "рукавичка". 7 тысяч украинцев прописали в одном доме: скандальная история

Схема с гражданством

Аурел Чуботариу, житель коммуны Вирфу-Кимпулуй в повете Ботошани, который находится недалеко от границы с Украиной, рассказал интересную историю. Мужчина утверждает, что сделка с массовым прописыванием украинцев в его местности началась еще в 2018 году.

"По просьбе друга, проживающего в Украине. Я начал размещать людей на своей жилплощади для изготовления удостоверений личности (румынского гражданства). Так мы работали около года. Это было 50 евро с человека. Да, я получал деньги", - признался Чуботариу.

Впоследствии к его схеме подключилась чиновница из города Бучеча. По словам Чуботариу, в дело вмешалась работница SPCLEP Bucecea (Госслужба по учету населения города Бучеча) Георгина Козмюк.

"Она заявила, если я хочу продолжать работать, то должен получать от нее деньги, подписывать документы для приема граждан. И она взяла оформление всех документов", – добавил местный житель.

Госслужащая начала давать ему по 2 тысячи евро за раз, а за это нужно было подписать в среднем 40 бумаг, то есть 40 заявлений. Эти люди никогда там не жили, просто приезжали для формальностей и уезжали. И все регистрировались на один и тот же адрес.

Несогласованные украинцы

Дела шли хорошо, Аурел даже решил открыть свой бизнес и платить налоги государству. Однако оказалось, что в его доме по "документам" прописаны люди, за которых он не расписывался. И появились они в то время, когда он был на лечении. Он говорит, что подписи ставила сама Козмюк.

"После того, как женщина перебрала оформление на себя, она продолжала подписываться моим именем. У меня есть доказательства. Меня госпитализировали из Тиргу-Муреша в Бухарест, но документы подписали моим именем, и людей поселяли в жилье", - говорит мужчина.

И по этой схеме пострадал не только Чуботариу, но и его сосед Петру Алемнарицей, у которого оказалось около 300 человек, прописанных без его ведома.

"Итак, румынское государство предоставляет им гражданство, они приносят присягу. Это люди, которые даже не знают румынского языка. Я не знаю, как они приносили присягу здесь, в Бучече. Есть ребята, которые не знают румынского. И они переводят для них, потому что они не знают, что говорить", - рассказал Петру.

Оба соседа обратились к стражам порядка с жалобой, но следователи впоследствии им сообщили, что дело закрывают. Теперь горе-"бизнесмены" недовольны, что их заявление осталось без внимания, и они вышли протестовать перед мэрией в Вирфу-Кимпулуй.

Даже угрожали объявить голодовку. Говорят, что хотят привлечь внимание власти к расследованию их дела, которое, по их мнению, проводилось поверхностно.

"Я хочу, чтобы румынское государство вмешалось, чтобы власть вмешалась, чтобы ликвидировала эту преступную группу, а не выдавала одно постановление о закрытии за другой, ничего не делая. Они не провели обыск дома, они не обыскали членов группы, они не сделали ничего, чтобы проверить все документы, которые за ней (пани Георгина Козмюк) стоят", - отмечает Чуботариу.

В мэрии все опровергли

Георгина Козмюк, которую протестующие обвиняют в сделке с массовой пропиской, свою причастность категорически отрицает.

"Дело закрыли, потому что не было доказательств. Были рассмотрены заявления (на прописку), которые господа из DGA (Генеральное антикоррупционное управление Румынии) приняли в 2023 году. В общей сложности 41 заявление, они проанализировали почерк г-на Чуботариу, его подпись - и дело закрыли", говорит чиновница.

Она добавила, что такая схема существовала, потому что это было разрешено в румынском законодательстве. И Чуботариу сам во всем виноват.

"Он брал людей на поселение, потому что закон разрешал. Он мог взять столько людей, сколько хотел. Теперь в течение двух лет можно брать только 10 человек. Я не брала никаких денег. Мне их не давали и я не брала", - подчеркнула Козмюк.

Кроме того, она обвинила мужчину в махинациях со своим "бизнесом". Якобы, когда изменился закон, Чуботариу создал собственную фирму, чтобы обходить ограничения по новому закону.

"Через свою компанию он сдавал в аренду дома жителям коммуны, а затем селил в них 10 украинцев, фиктивных или нет. Имея на руках этот документ, люди могли доказать, что у них есть адрес проживания в Румынии, и они могли продлить процедуру получения гражданства", – добавила женщина.

Удвоение населения в Румынии

По информации румынских СМИ, сделка с массовой пропиской украинцев привела к тому, что поветное население Ботошани, вопреки тенденции депопуляции, по бумагам увеличилось вдвое.

В коммуне в 2011 году проживало 3 420 человек, а в 2021 - уже 7 077. В селе Репичень увеличилось - 1 917 человек в 2011 до 3 794 в 2021 году. Представители горсовета подтверждают, что у них стало больше украинцев, но уверяют, что не имеют к этому никакого отношения.

"С 2018 года я пытаюсь "распутать" некоторые вещи, потому что в какой-то момент они оказались за пределами моего понимания. Я предполагаю, что говорю сейчас: как мэр я не знаю точно, какова численность моего населения. Мы самостоятельно выяснили, что приезжает много "собратьев", я им говорю. Что это значит: это румынские граждане, оттуда, из Украины, которые приезжают и восстанавливают свое гражданство и обустраиваются, где хотят, в любом селе, коммуне, городе, муниципалитете, не только в повете, но и в Румынии", - говорит глава коммуны Варфу-Цампулуй Мария Хуцу.

Другие представители местных властей также открещиваются от причастности к массовым поселениям украинцев в Румынии. Они добавляют, что никакой выгоды от этого не получают и за счет новых "жителей" не увеличиваются доходы от местных налогов.

Тогда в чем дело?

А вот румынские журналисты с чиновниками не согласны. Они объясняют, что больше жителей означает больше избранных представителей, которые могут быть назначены в местный совет. А еще - больше денег из центра, когда количество населения учитывается при определении показателей.

"Причастные также утверждают, что получающие такие бумаги имеют "обязанность" по крайней мере прийти к "месту жительства" на выборы и проголосовать за "правильных" людей", - объясняют в СМИ.