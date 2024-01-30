Сім головних аксесуарів 2024 року, які мають бути у гардеробі кожної модниці

Кепки

У 2024 році модними стануть кепки з різними текстурами й найцікавіше, що можна поєднувати одразу декілька матеріалів.

"Вони не тільки допомагають об’єднати образ, але й різні наявні текстури (вельвет, вовна, саржа, кашемір тощо) створюють ідеальні варіанти для змішування та поєднання", - каже стиліст.

Кепки стануть трендом у 2024 році (фото: Shutterstock)

Квіти

За словами стиліста Мішель Баррет, ще один популярний образ - великі квіткові аксесуари. Вона рекомендує вдягати їх у волосся, носити як сережки чи намисто. Бажано, щоб решта вашого вбрання була простою, а аксесуар виділявся.

Додайте квітку в ваш образ (фото: Shutterstock)

Яскраві ремені

Відомий стиліст та консультант з іміджу бренду сказала, що ремені з унікальним дизайном, яскравими кольорами або вражаючими пряжками - на піку моди.

"Яскраві ремені - це прости спосіб додати індивідуальності будь-якому вбранню, зробивши сильний стиль", - сказала вона.

Яскравий ремінь додасть індивідуальності (фото: Shutterstock)

Сумка через плече

Стиліст Пілар Скретч каже, що сумки через плече існують вже багато років, і вони нікуди не йдуть. У 2024 вони знову будуть модні. Такі сумки практичні та чудово підходять для того, щоб додати стилю вашому вбранню.

"Вони можуть діяти як яскравий елемент або тонке доповнення, залежно від стилю та кольору, які ви виберете", - сказав Скретч.

Сумки через плече на піку моди (фото: Shutterstock)

Максималістичні сонцезахисні окуляри

Стилісти кажуть, що сонцезахисні окуляри з надзвичайно великою оправою та сміливим дизайном - чудовий вибір цього року.

"Максималістські сонцезахисні окуляри випромінюють впевненість і стиль, забезпечуючи як захист очей, так і перевагу моди", - каже Аллен.

Такі окуляри - найкращий вибір 2024 року (фото: Shutterstock)

Багатошарові браслети

Замість того, щоб носити один браслет, Scratch рекомендував багатошаровість, щоб додати текстури та розміру вашому вбранню.

"Браслети можуть бути виготовлені з різних матеріалів, таких як бісер, шкіра, метал і тканина, і ви можете поєднувати різні стилі, щоб створити унікальний стиль", - каже стиліст.

Багатошарові браслети будуть знову у тренді (фото: Shutterstock)

Капелюхи-відра

Зараз такі капелюхи починають набирати популярність, головним чином завдяки своїй універсальності. Повсякденні капелюшки можна носити з різними нарядами.

"Вони є чудовим аксесуаром як для чоловіків, так і для жінок і можуть додати нотку стилю будь-якому вбранню. Крім того, вони практичні", - підкреслив стиліст.

Капелюх-відро стане дуже модним у 2024 році (фото: Shutterstock)