Семь главных аксессуаров 2024 года, которые должны быть в гардеробе каждой модницы

Кепки

В 2024 году модными станут кепки с разными текстурами и самое интересное, что можно совмещать сразу несколько материалов.

"Они не только помогают объединить образ, но и различные текстуры (вельвет, шерсть, саржа, кашемир и т.п.) создают идеальные варианты для смешивания и сочетания", - говорит стилист.

Кепки станут трендом в 2024 году (фото: Shutterstock)

Цветы

По словам стилиста Мишель Баррет, еще один популярный образ - большие цветочные аксессуары. Она рекомендует одевать их в волосы, носить как серьги или бусы. Желательно, чтобы остальные ваши наряды были простыми, а аксессуар выделялся.

Разместите цветок в ваш образ (фото: Shutterstock)

Яркие ремни

Известный стилист и консультант по имиджу бренда сказала, что ремни с уникальным дизайном, яркими цветами или впечатляющими пряжками – на пике моды.

"Яркие ремни - это простой способ придать индивидуальности любому наряду, сделав сильный стиль", - сказала она.

Яркий ремень придаст индивидуальность (фото: Shutterstock)

Сумка через плечо

Стилист Пилар Скретч говорит, что сумки через плечо существуют уже много лет, и они никуда не уходят. В 2024 году они снова будут модны. Такие сумки практичны и прекрасно подходят для того, чтобы добавить стилю вашему наряду.

"Они могут действовать как яркий элемент или тонкое дополнение в зависимости от стиля и цвета, которые вы выберете", - сказал Скретч.

Сумки из-за плеча на пике моды (фото: Shutterstock)

Максимальные солнцезащитные очки

Стилисты говорят, что солнцезащитные очки с очень большой оправой и смелым дизайном - отличный выбор в этом году.

"Максималистские солнцезащитные очки излучают уверенность и стиль, обеспечивая как защиту глаз, так и превосходство моды", – говорит Аллен.

Такие очки – лучший выбор 2024 года (фото: Shutterstock)

Многослойные браслеты

Вместо того чтобы носить один браслет, Scratch рекомендовал многослойность, чтобы добавить текстуры и размер вашему наряду.

"Браслеты могут быть изготовлены из различных материалов, таких как бисер, кожа, металл и ткань, и вы можете совмещать разные стили, чтобы создать уникальный стиль", - говорит стилист.

Многослойные браслеты будут снова в тренде (фото: Shutterstock)

Шляпы-ведра

Сейчас такие шляпы начинают набирать популярность, главным образом благодаря своей универсальности. Повседневные шляпки можно носить с разными нарядами.

"Они являются отличным аксессуаром как для мужчин, так и для женщин и могут добавить нотку стиля любому наряду. Кроме того, они практичны", - подчеркнул стилист.

Шляпа-ведро станет очень модной в 2024 году (фото: Shutterstock)