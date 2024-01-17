Як акуратно та доречно додати квіткові аксесуари у свій гардероб

Квіти є гарним аксесуаром для тих, хто полюбляє підкреслювати ніжність та жіночність у своєму стилі.

Про те, як ввести квіти у свій гардероб, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Як додати квіти у свій гардероб

Ніжні, жіночі, чуттєві квіткові аксесуари, принти та форми речей тримаються у топі популярності вже другий сезон і це не дивно, бо вони дійсно стали гарним доповненням для повсякденних та нарядних образів.

Квіти зʼявляються все більше у нових проявленнях форм речей, принтах, матеріалах та аксесуарах. Найпопулярнішою прикрасою є квітка на стрічці, яка доволі універсальна, бо її можна вдягати як чокер або браслет на руку.

Матеріал квітки, розмір та форма може бути абсолютно різною, головне, щоб вона гармонійно поєднувалась з матеріалами речей які є в гардеробі.Світлі кольори та легкі матеріали виглядають більш ніжно та самі квітки стають невагомими, створюючи тендітний елемент образу.

А яскраві, або темні кольори з більш щільних матеріалів, наприклад з деніму будуть акцентними, помітними та будуть перетягували увагу у всьому образі на себе.

Як додати квіти у свій гардероб (фото: pinterest)

2024 рік ніяк не хоче розлучатись з пишними бутонами квітів. Топ прикрашені квітами, або взагалі у формі квітки точно підкреслять жіночність та прикрасять образ.

Одяг з квітами та тканини з аплікаціями, вишивками ще більше зʼявляються на подіумах та полицях магазинів. Якщо вам до вподоби таких жіночий прояв, то сміливо обирайте речі з квітами й ви гарантовано будете стильними та модними у цьому році.

Сумки у формі квітів будуть доречними у романтичних образах. Обирайте форму та розмір сумки враховуйте зріст та колірну гаму наряду.

Матеріал та додаткові аксесуари сумок також можуть бути у цьому сезоні різними, тому серед великої різноманітності варіантів дійсно можна знайти свою річ, спираючись на свої вподобання та стилістику іміджу. Взуття прикрашене квітами стануть у нагоді у нарядних образах.

Не бійтесь додавати одразу декілька речей з квітковими деталями в образі. Якщо концепція образу добре пропрацьована, то квітки гарно поєднуються у єдиний, гармонійний дует.

У квітів немає віку та обмежень, тому сміливо експериментуйте та спробуйте цей жіночий елемент, який додасть нотку романтизму вашому образу.

Як додати квіти у свій гардероб (фото: pinterest)