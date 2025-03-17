Не "сільодка"! Як правильно називати цю рибу українською та до чого тут козаки

В українській мові слово "сільодка" не є нормативним, адже правильна назва цієї риби - оселедець. Це морська промислова риба, яку традиційно вживають у засоленому або копченому вигляді.

А слово "сільодка", - це суржик, калька з російської мови. І це слово чомусь досі використовують в Україні.

Приклади використання слова:

"На столі парувала картопля, блискотів политий олією оселедець" (М. Руденко, "Вітер", 1958).

"Панькався зо мною тесть, як кіт з оселедцем" (М. Кропивницький, II, 1958).

"Погано у нас, Тамаро. Як оселедців напхали. Тут (у камері) для шістьох місця мало, а нас тут шістнадцять" (А. Хижняк, "Тамара", 1959).

Проте оселедець - це не лише риба, а й особливий елемент козацького стилю. Саме так називали довге пасмо волосся на голеній голові, яке носили запорозькі козаки.

Чому така назва? Очевидно, тому, що пасмо волосся звисало й ворушилося, нагадуючи рух живої риби.

Приклади вживання:

"Корж зупинився на паперті, заправив за ліве вухо чорний, як дьоготь, оселедець" (З. Тулуб, "Людолови", 1957).

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