Сильный ветер в Одессе натворил беды: дерево раздавило три легковушки (фото)

Так, инцидент произошел утром 15 июля на улице Гайдара. На фотографиях видно, что дерево больших размеров упало на припаркованные в жилом дворе легковые автомобили.

По словам очевидцев, под завалом оказались три легковушки. Сейчас последствия события ликвидируют коммунальщики.

Фото: в Одессе сильный ветер повредил автомобили (https://t.me/Xydessa)

В комментариях пользователи отреагировали на ситуацию.