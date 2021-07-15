Сильный ветер в Одессе натворил беды: дерево раздавило три легковушки (фото)

В городе Одессе дерево упало на припаркованные во дворе легковушки. В результате чего повреждены три автомобиля.
Фото опубликовали в Telegram-канале "Х**вая Одесса".
Так, инцидент произошел утром 15 июля на улице Гайдара. На фотографиях видно, что дерево больших размеров упало на припаркованные в жилом дворе легковые автомобили.
По словам очевидцев, под завалом оказались три легковушки. Сейчас последствия события ликвидируют коммунальщики.
Фото: в Одессе сильный ветер повредил автомобили (https://t.me/Xydessa)
В комментариях пользователи отреагировали на ситуацию.
Ранее мы сообщали, что под Одессой молодежь устроила дискотеку в городской маршрутке.
Также в Одессе туристов вместо двухэтажного дома поселили в подвале с фейковым видом на море.