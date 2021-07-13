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В Одессе туристов вместо двухэтажного дома поселили в подвале с фейковым видом на море (видео)

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Одесса, Вторник 13 июля 2021 21:45
В Одессе туристов вместо двухэтажного дома поселили в подвале с фейковым видом на море (видео) Коллаж РБК-Украина: в Одессе туристов обманули при аренде жилья
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе туристов обмануть при аренде жилья. Вместо забронированного ими двухэтажного дома с видом на море они получили комнату с подвалом.

Видео опубликовали Telegram-канал "Украина в шоке".

На кадрах видно, что нарисованное окно заменило пейзаж на настоящее море.

Так туристы после заселения начали искать лестницу на второй этаж, как было указано в объявлении. Однако их там не оказалось.

Впоследствии они обнаружили, что когда хозяин жилья говорил о втором этаже, на самом деле речь шла о подвальном помещении. А там отдыхающих ждало окно с нарисованным морем, которое решили украсить шторами и подоконником.

В комментариях пользователи по-разному отреагировали на ситуацию.

  • Это же Одесса;
  • Интересно увидеть само объявление;
  • Одесский обман без обмана, было бы чему удивляться;
  • Какой ужас, на каждом шагу обманывают;
  • Нужно было раньше уточнять;
  • Для Одессы это нормально.

Ранее мы сообщали, что в Одессе люди с детьми купались и загорали рядом с утопленником.

Мы также писали о том, что одесских пассажиров маршрутки сильно возмутила полуобнаженная пара в салоне.

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Одесса туристы
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