В Одессе туристов вместо двухэтажного дома поселили в подвале с фейковым видом на море (видео)
В Одессе туристов обмануть при аренде жилья. Вместо забронированного ими двухэтажного дома с видом на море они получили комнату с подвалом.
Видео опубликовали Telegram-канал "Украина в шоке".
На кадрах видно, что нарисованное окно заменило пейзаж на настоящее море.
Так туристы после заселения начали искать лестницу на второй этаж, как было указано в объявлении. Однако их там не оказалось.
Впоследствии они обнаружили, что когда хозяин жилья говорил о втором этаже, на самом деле речь шла о подвальном помещении. А там отдыхающих ждало окно с нарисованным морем, которое решили украсить шторами и подоконником.
В комментариях пользователи по-разному отреагировали на ситуацию.
- Это же Одесса;
- Интересно увидеть само объявление;
- Одесский обман без обмана, было бы чему удивляться;
- Какой ужас, на каждом шагу обманывают;
- Нужно было раньше уточнять;
- Для Одессы это нормально.
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