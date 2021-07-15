Сильний вітер в Одесі накоїв лиха: дерево розчавило три легковики (фото)

В місті Одесі дерево впало на припарковані у дворі легковики. В результаті чого пошкоджено три автомобілі.
Фото опублікували в Telegram-каналі "Х**вая Одесса".
Так, інцидент стався вранці 15 липня на вулиці Гайдара. На фотографіях видно, що дерево великих розмірів впало на припарковані в житловому дворі легкові автомобілі.
За словами очевидців, під завалом опинилися три легковики. Наразі наслідки події ліквідовують комунальники.
У коментарях користувачі відреагували на ситуацію.
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