Сильний вітер в Одесі накоїв лиха: дерево розчавило три легковики (фото)

Так, інцидент стався вранці 15 липня на вулиці Гайдара. На фотографіях видно, що дерево великих розмірів впало на припарковані в житловому дворі легкові автомобілі.

За словами очевидців, під завалом опинилися три легковики. Наразі наслідки події ліквідовують комунальники.

Фото: в Одесі сильний вітер пошкодив автомобілі (https://t.me/Xydessa)

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