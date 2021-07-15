Сильный ветер в Одессе натворил беды: дерево раздавило три легковушки (фото)
Коллаж РБК-Украина: в Одессе дерево повредило автомобили
В городе Одессе дерево упало на припаркованные во дворе легковушки. В результате чего повреждены три автомобиля.
Фото опубликовали в Telegram-канале "Х**вая Одесса".
Так, инцидент произошел утром 15 июля на улице Гайдара. На фотографиях видно, что дерево больших размеров упало на припаркованные в жилом дворе легковые автомобили.
По словам очевидцев, под завалом оказались три легковушки. Сейчас последствия события ликвидируют коммунальщики.
Фото: в Одессе сильный ветер повредил автомобили (https://t.me/Xydessa)
В комментариях пользователи отреагировали на ситуацию.
- Дерево отомстил за парковку на траве;
- Нормальные люди, с деньгами, не бедняки, паркуют свои машины в соответствующих парковочных местах;
- Какой ужас;
- Жаль конечно хозяина машины;
- Обидно конечно, когда вот так люди проснулись, а машины повреждены деревом. Человек остается один на один со своей проблемой, ждать компенсации от государства не приходится. Глупо и никому ничего не докажешь.
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