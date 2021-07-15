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Сильный ветер в Одессе натворил беды: дерево раздавило три легковушки (фото)

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Одесса, Четверг 15 июля 2021 15:23
Сильный ветер в Одессе натворил беды: дерево раздавило три легковушки (фото) Коллаж РБК-Украина: в Одессе дерево повредило автомобили
Автор: Тетяна Самарук

В городе Одессе дерево упало на припаркованные во дворе легковушки. В результате чего повреждены три автомобиля.

Фото опубликовали в Telegram-канале "Х**вая Одесса".

Так, инцидент произошел утром 15 июля на улице Гайдара. На фотографиях видно, что дерево больших размеров упало на припаркованные в жилом дворе легковые автомобили.

По словам очевидцев, под завалом оказались три легковушки. Сейчас последствия события ликвидируют коммунальщики.

Сильный ветер в Одессе натворил беды: дерево раздавило три легковушки (фото)Сильный ветер в Одессе натворил беды: дерево раздавило три легковушки (фото)Сильный ветер в Одессе натворил беды: дерево раздавило три легковушки (фото)Сильный ветер в Одессе натворил беды: дерево раздавило три легковушки (фото)Сильный ветер в Одессе натворил беды: дерево раздавило три легковушки (фото)

Фото: в Одессе сильный ветер повредил автомобили (https://t.me/Xydessa)

В комментариях пользователи отреагировали на ситуацию.

  • Дерево отомстил за парковку на траве;
  • Нормальные люди, с деньгами, не бедняки, паркуют свои машины в соответствующих парковочных местах;
  • Какой ужас;
  • Жаль конечно хозяина машины;
  • Обидно конечно, когда вот так люди проснулись, а машины повреждены деревом. Человек остается один на один со своей проблемой, ждать компенсации от государства не приходится. Глупо и никому ничего не докажешь.

Ранее мы сообщали, что под Одессой молодежь устроила дискотеку в городской маршрутке.

Также в Одессе туристов вместо двухэтажного дома поселили в подвале с фейковым видом на море.

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