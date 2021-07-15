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Сильний вітер в Одесі накоїв лиха: дерево розчавило три легковики (фото)

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Одеса, Четвер 15 липня 2021 15:23
Сильний вітер в Одесі накоїв лиха: дерево розчавило три легковики (фото) Колаж РБК-Україна: в Одесі дерево пошкодило автомобілі
Автор: Тетяна Самарук

В місті Одесі дерево впало на припарковані у дворі легковики. В результаті чого пошкоджено три автомобілі.

Фото опублікували в Telegram-каналі "Х**вая Одесса".

Так, інцидент стався вранці 15 липня на вулиці Гайдара. На фотографіях видно, що дерево великих розмірів впало на припарковані в житловому дворі легкові автомобілі.

За словами очевидців, під завалом опинилися три легковики. Наразі наслідки події ліквідовують комунальники.

Сильний вітер в Одесі накоїв лиха: дерево розчавило три легковики (фото)Сильний вітер в Одесі накоїв лиха: дерево розчавило три легковики (фото)Сильний вітер в Одесі накоїв лиха: дерево розчавило три легковики (фото)Сильний вітер в Одесі накоїв лиха: дерево розчавило три легковики (фото)Сильний вітер в Одесі накоїв лиха: дерево розчавило три легковики (фото)Фото: в Одесі сильний вітер пошкодив автомобілі (https://t.me/Xydessa)

У коментарях користувачі відреагували на ситуацію.

  • Дерево помстилось за паркування на траві;
  • Нормальні люди, з грошима, не бідняки, паркують свої машини в відповідних паркувальних місцях;
  • Який жах;
  • Шкода звичайно господаря машини;
  • Прикро звичайно, коли ось так люди прокинулися, а машини пошкоджені деревом. Людина залишається сам на сам зі своєю проблемою, чекати компенсації від держави годі й говорити. Нерозумно і нікому нічого не доведеш.

Раніше ми повідомляли, що під Одесою молодь влаштувала дискотеку у міській маршрутці.

Також в Одесі туристів замість двоповерхового будинку поселили у підвалі із фейковим видом на море.

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