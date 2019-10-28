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Сильные заморозки, дожди и ветер: по каким областям ударит непогода

STYLERЖизнь    28.10.2019 - 11:51
Сильные заморозки, дожди и ветер: по каким областям ударит непогода
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине принесет похолодание и осадки

Погода в Украине ощутимо изменится уже во вторник, 29 октября. Придут осадки, холодный воздух, усилится ветер. Об этом пишет Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптик прогнозирует, что завтра по всей стране будет преобладать холодная влажная погода. Местами будет дождить, а кое-где обойдется туманами.

В течение дня температура будет колебаться от +7 до +13 градусов, в юго-восточных областях 12... +15, а в Крыму воздух прогреется до +17 по Цельсию.

Сильные заморозки, дожди и ветер: по каким областям ударит непогодаСильные заморозки, дожди и ветер: по каким областям ударит непогода

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Что касается осадков, то их стоит ожидать жителям западных, северных и части центральных областей. Возможны небольшие дожди и на Донетчине. На остальных территориях влажно, но осадки маловероятны.

Кроме того, усилится ветер до 5-10 метров в секунду.

В Киеве 29 октября может местами моросить, а воздух прогреется максимум до +10 тепла.

В среду и четверг в столице похолодает до +4... +7, а ночью возможны сильные заморозки до -5 градусов.

Сильные заморозки, дожди и ветер: по каким областям ударит непогода

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

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