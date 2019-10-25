Дожди с мокрым снегом и порывистый ветер: когда в Украину придет непогода

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине скоро резко изменится в худшую сторону

Погода в Украине в ближайшие дни основательно испортится. Синоптики дали прогноз на пять дней, в котором рассказали, когда жителям страны стоит ждать прихода сильного похолодания и дождей с мокрым снегом. Об этом свидетельствуют карты Украинского гидрометцентра.

Судя по данным синоптиков, в ближайшие выходные 26 и 27 октября погода будет все еще довольно теплой. Днем ожидается от +14 до +18 градусов, на крайнем Западе до +22 по Цельсию. Ближайшей ночью от +5 до +10. Осадки маловероятны.

В Киеве на выходных +14... +16 в субботу, в воскресенье воздух прогреется до +18 градусов.

Погода в Украине 26-27 октября (фото: meteo.gov.ua)

А в понедельник, 28 октября, в западные области ворвутся холодные осадки. Температура в регионе снизится до +10... +13 (кроме Закарпатья, где ожидается +15... +17). Прохладнее станет и на Севере, но без осадков (+11... +14).

В остальных регионах все еще сохранится относительно теплая осень от +15 до +18 градусов.

29 октября станет еще холоднее, а осадки придут в Центр, на Север и в часть восточных областей. Температура опустится до +8 днем. Южное побережье все еще порадует температурой +13... +18.

А вот 30 октября высока вероятность дождей с мокрым снегом в северных областях. Осадки и похолодание охватят юго-восток, а на Севере днем будет от +4 до +6 градусов.

Погода в Украине 28-30 октября (фото: meteo.gov.ua)

Стоит отметить, что вместе с осадками в Украину придет и довольно сильный порывистый ветер.