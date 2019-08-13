Сильные ливни с грозами и шквалами: какие области пострадают от непогоды

Погода в Украине во вторник, 13 августа, обещает быть угрожающей для жителей некоторых областей. Данные Украинского гидрометцентра свидетельствуют о ливнях, грозах и шквальном ветре.

Так, сегодня настоящая погодная стихия ожидается в западных областях. Здесь синоптики прогнозируют грозы с сильными дождями, во время которых возможны шквалистые порывы ветра.

Гроза сегодня возможна также в Черниговской, Житомирской и Винницкой областях. Но осадки здесь будут достаточно умеренными.

На остальных территориях осадки не предвидятся.

Погода в Украине 13 августа (коллаж: РБК-Украина)

Также синоптики прогнозируют сильную жару во вторник, которая местами будет доходить до +33 градусов.

Самые низкие показатели термометров сегодня в некоторых западных областях - Волынской и Львовской (+28... +30). В остальных областях от +29 до +33 градусов.

Настоящая жара придет сегодня и в Киев - где днем воздух прогреется до +31... +33 по Цельсию. Данные Укргидрометцентра не говорят об осадках, но ранее Наталка Диденко предупреждала, что к вечеру гроза может добраться и до столицы Украины.

Погода в Украине 13 августа (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, недавно сосед спас от гибели молодую семью во время схода селя в селе в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

К слову, в пятницу, 9 августа, Одессу накрыло ураганом с мощным ливнем. Улицы поплыли из-за огромного потока воды. Одесситы постят впечатляющие фото и видео последствий непогоды.

Также мы писали, что курорт на Азовском море внезапно накрыло песчаной бурей, нехарактерной для наших широт. Отдыхающие в Кирилловке были шокированы метеорологическим явлением.