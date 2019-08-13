Сильні зливи з грозами та шквалами: які області постраждають від негоди

Погода в Україні у вівторок, 13 серпня, обіцяє бути загрозливою для жителів деяких областей. Дані Українського гідрометцентру свідчать про зливи, грози і шквальний вітер.

Так, сьогодні справжня погодна стихія очікується в західних областях. Тут синоптики прогнозують грози з сильними дощами, під час яких можливі шквальні пориви вітру.

Гроза сьогодні можлива також у Чернігівській, Житомирській та Вінницькій областях. Але опади тут будуть досить помірними.

На інших територіях опади не передбачаються.

Погода в Україні 13 серпня (колаж: РБК-Україна)

Також синоптики прогнозують сильну спеку у вівторок, яка місцями буде доходити до +33 градусів.

Найнижчі показники термометрів сьогодні в деяких західних областях - Волинській і Львівській (+28... +30). В інших областях від +29 до +33 градусів.

Справжня спека прийде сьогодні і в Київ, де вдень повітря прогріється до +31... +33 за Цельсієм. Дані Укргідрометцентру не говорять про опади, але раніше Наталка Діденко попереджала, що до вечора гроза може дістатися і до столиці України.

Погода в Україні 13 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно сусід врятував від загибелі молоду сім'ю під час сходу селю в селі в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

До речі, у п'ятницю, 9 серпня, Одесу накрило ураганом з потужною зливою. Вулиці попливли через величезні потоки води. Одесити постять вражаючі фото і відео наслідків негоди.

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