Очень сильное похолодание: синоптик ошарашила прогнозом погоды

Погода в Украине на выходных, 29 и 30 июня, будет неоднородной. Температура воздуха будет колебаться, однако жары не ожидается. А ночная температура упадет до отметок +9 градусов. Об этом сообщает Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

К слову, ранее синоптик рассказала, когда украинцам стоит ожидать возвращения жары.

Так, в субботу в течение дня термометры покажут +18... +23 градуса.

В воскресенье же днем потеплеет до +22... +26, на Западе будет чуть ли не жара - до +29 градусов, а в восточных, юго-восточных областях и в Запорожье будет довольно прохладно - от +21 до +24 градусов.

Погода в Украине на выходных 29 и 30 июня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Кроме того, ночная температура в конце июня снизится до рекордных +9... +14 градусов.

По словам Наталки Диденко, сильные ливни маловероятны, время от времени - небольшие дожди, которые будут чередоваться с солнцем.

"1-го июля жара вновь нагрянет в Украину, однако уже 2-го июля она удержится лишь на Юге, а в большинстве областей ослабнет", - пишет синоптик.

Погода в Украине на выходных 29 и 30 июня (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, мощная гроза с сильными шквальными порывами ветра обрушилась на Киев 27 июня около 12 часов дня. Жители столицы Украины наблюдали молнии, а также слышали раскаты грома.

Также мы писали о том, что Закарпатье пострадало от урагана со шквалистым ветром, ливнем и градом. В нескольких районах ветер наломал деревьев, а льдины размером с перепелиное яйцо повредили автомобили.

К слову, Чернобыльскую зону отчуждения показали на панорамном снимке. Потрясающее свечение горизонта в период сумерек вызывало восхищение и ряд вопросов.