"Сильно жирно вы тут живете": в Днепре силовики разгромили не тот дом и даже не извинились

После скандального случая в Днепре, где силовики по ошибке штурмовали не тот дом , учинив обыск и продержав хозяина 45 минут на полу ванной, выяснились резонансные подробности.

Мужчина оказался юристом, и не мешкая подал в суд на Государственную казначейскую службу, ГУ Нацполиции в Днепропетровской области и Днепровский отдел полиции ГУНП в Днепропетровской области. Теперь государство должно выплатить ему миллион гривен моральной компенсации и более 70 тысяч материальной.

Как оказалось, спецназовцы должны были обыскивать другой дом, а пока разобрались прошло три часа. Когда же силовики выяснили, что перепутали адрес, просто ушли.

Александру Пришедько 39 лет, он адвокат. Когда рано утром 26 июня кто-то начал громить его дом, он решил, что это ограбление.

"Жена с детьми в тот день гостила у родственников, и я был дома один. Дверь была открыта. Я рано встал, успел сделать во дворе зарядку, после чего, не закрывая входную дверь, пошел в душ. И вдруг услышал, как в моем доме бьют окна. Не успел выйти из душа, как открылась дверь ванной комнаты и туда влетели вооруженные люди в черной одежде и балаклавах", - рассказывает пострадавший.

После чего абсолютно голого мужчину повалили на пол, из-за чего он ударился головой.

"Был абсолютно голый и пролежал так 45 минут - мне не давали встать и не разрешали даже прикрыться. Мне в затылок упиралось дуло автомата, а на лицо капала кровь - с руки спецназовца, который, очевидно, порезался при штурме", - добавил мужчина.

Пока двое силовиков держали хозяина дома в ванной, еще пятеро переворачивали дом вверх дном.

На вопросы Александра они отвечать отказывались, заставляя его лежать неподвижно.

"Я сам назвал им свою фамилию, спрашивал, нет ли здесь какой-то ошибки. У меня никогда не было проблем с правоохранительными органами, и все, что происходило, казалось каким-то абсурдом. Через 45 минут мне, наконец, разрешили встать с холодного пола и прикрыться", - рассказывает пострадавший.

Дальше стали ждать следователя, который должен был привезти постановление.

"Я сказал, что как адвокат имею право требовать, чтобы при обыске в моем доме присутствовали представители областной коллегии адвокатов. И что, инициируя такой обыск, сотрудники полиции обязаны были сами уведомить об этом коллегию, чего никто не сделал. Мне по-хамски ответили, что "им это до одного места", - добавил Александр.

Через полтора часа мужчине предоставили документы на обыск, в котором было указано имя его соседа.

"Я живу в доме № 7, а в постановлении четко написано, что обыск должен был проводиться в доме № 9! Там и фамилия была не моя, а соседа. Я сказал об этом сотрудникам полиции. Но те не отреагировали. "Проверьте адрес, - говорю. - Вам в соседний дом!" - говорит мужчина.

В результате правоохранители стали требовать оригинал права собственности на дом (мужчина показал электронную выписку).

"Я сказал, что оригиналы не здесь и нужно время, чтобы я позвонил своему помощнику и тот их привез. Тогда полицейские заявили, что "в таком случае они начинают обыск". И это при том, что уже всем было понятно: произошла ошибка. Приехали и представители областной коллегии адвокатов, которые, разумеется, возражали против этого абсолютно незаконного обыска. Но это никого не волновало", - добавляет Александр.

Дальше началася обыск "под протокол" уже после того, как дом был разгромлен. Пока дождались оригиналов документов, спецназ уже успел обыскать две комнаты.

"Увидев эти документы, сотрудники полиции стали между собой совещаться (или делать вид, что совещаются). Позвонили руководству, после чего обыск прекратили, закрыв протокол. В протоколе, кстати, так и написано: "Обыск прекращен в связи с тем, что сотрудники… ошиблись адресом", - рассказывает пострадавший.

Уходя, вместо извинений полицейские сказали: "Сильно жирно вы тут живете. Ничего страшного, с вас не убудет".

Интересно, что пока полицейские упорно продолжали отрицать ошибку, в доме соседа уже проводили обыск.

Позже Александр обнаружил, что после обыска у него пропали 20 тысяч долларов.