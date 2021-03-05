"Дуже жирно ви тут живете": у Дніпрі силовики розгромили не той будинок і навіть не вибачилися

Після скандального випадку в Дніпрі, де силовики помилково штурмували не той будинок , вчинивши обшук і протримавши господаря 45 хвилин на підлозі ванної, з'ясувалися резонансні подробиці.

Чоловік виявився юристом, і не зволікаючи подав до суду на Державну казначейську службу, ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області та Дніпровський відділ поліції ГУНП в Дніпропетровській області. Тепер держава повинна виплатити йому мільйон гривень моральної компенсації і понад 70 тисяч матеріальної.

Як виявилося, спецназівці повинні були обшукувати інший будинок, а поки розібралися минуло три години. Коли ж силовики з'ясували, що переплутали адресу, просто пішли.

Олександру Пришедьку 39 років, він адвокат. Коли рано вранці 26 червня хтось почав громити його будинок, він вирішив, що це пограбування.

"Дружина з дітьми в той день гостювала у родичів, і я був удома сам. Двері були відчинені. Я рано встав, встиг зробити у дворі зарядку, після чого, не закриваючи вхідні двері, пішов в душ. І раптом почув, як у моєму будинку б'ють вікна. Не встиг вийти з душу, як відчинилися двері ванної кімнати і туди влетіли озброєні люди в чорному одязі і балаклавах", - розповідає постраждалий.

Після чого абсолютно голого чоловіка повалили на підлогу, через що він вдарився головою.

"Був абсолютно голий і пролежав так 45 хвилин - мені не давали встати і не дозволяли навіть прикритися. Мені в потилицю впиралося дуло автомата, а на обличчя капала кров з руки спецназівця, який, очевидно, порізався при штурмі", - додав чоловік.

Поки двоє силовиків тримали хазяїна дома у ванній, ще п'ятеро перевертали будинок догори дном.

На запитання Олександра вони відмовлялися відповідати, змушуючи його лежати нерухомо.

"Я сам назвав своє прізвище, питав, чи немає тут якоїсь помилки. У мене ніколи не було проблем з правоохоронними органами, і все, що відбувалося, здавалося якимось абсурдом. Через 45 хвилин мені, нарешті, дозволили встати з холодної підлоги і прикритися", - розповідає постраждалий.

Далі стали чекати слідчого, який повинен був привезти постанову.

"Я сказав, що як адвокат маю право вимагати, щоб при обшуку в моєму домі були присутні представники обласної колегії адвокатів. І що, ініціюючи такий обшук, співробітники поліції зобов'язані були повідомити про це колегію, чого ніхто не зробив. Мені по-хамськи відповіли, що "їм до одного місця", - додав Олександр.

Через півтори години чоловікові надали документи на обшук, в якому було вказано ім'я його сусіда.

"Я живу в будинку № 7, а в постанові чітко написано, що обшук повинен був проводитися в будинку № 9! Там і прізвище було не моє, а сусіда. Я сказав про це співробітникам поліції. Але ті не відреагували. "Перевірте адресу, - кажу. - Вам треба в сусідній будинок!" - каже чоловік.

В результаті правоохоронці стали вимагати оригінал права власності на будинок (чоловік показав електронну виписку).

"Я сказав, що оригінали не тут і потрібен час, щоб я подзвонив своєму помічникові, і той їх привіз. Тоді поліцейські заявили, що "в такому випадку вони починають обшук". І це при тому, що вже всім було зрозуміло: сталася помилка. Приїхали і представники обласної колегії адвокатів, які, зрозуміло, заперечували проти цього абсолютно незаконного обшуку. Але це нікого не хвилювало", - додає Олександр.

Далі почався обшук "під протокол" вже після того, як будинок був розгромлений. Поки дочекалися оригіналів документів, спецназ вже встиг обшукати дві кімнати.

"Побачивши ці документи, співробітники поліції почали між собою радитися (або робити вигляд, що радяться). Зателефонували керівництву, після чого обшук припинили, закривши протокол. У протоколі, до речі, так і написано: "Обшук припинений у зв'язку з тим, що співробітники... помилилися адресою", - розповідає постраждалий.

Йдучи, замість вибачень поліцейські сказали: "Дуже жирно ви тут живете. Нічого страшного, з вас не убуде".

Цікаво, що поки поліцейські вперто продовжували заперечувати помилку, в будинку сусіда вже проводили обшук.

Пізніше Олександр виявив, що після обшуку у нього пропали 20 тисяч доларів.