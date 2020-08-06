Дочь Анастасии Заворотнюк сильно заболела: первые детали

Анна Заворотнюк (Фото: instagram anna_zavorotnyuk)

Дочь Анастасии Заворотнюк сообщила о серьезном заболевании

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк сообщила о том, что серьезно заболела. Девушка рассказала, что у нее появилась высокая температура, заложенность носа и сильный кашель.

Анна Заворотнюк написала в своем микроблоге в Instagram о том, что сильно заболела и у нее появились опасные симптомы. Она добавила, что сделала тест на COVID-19, но результаты пока еще неизвестны.

"Я заболела, и очень сильно. Сдала тест на ковид, но результат пока не пришел. Симптомы очень похожи на сильную простуду. С одной стороны, я понимаю, что, наверное, мы все должны переболеть, чтобы у нас выработался общий иммунитет. Но с другой стороны, надо быть очень аккуратным, особенно если мы живем вместе с родителями, бабушками и дедушками", - сообщила своим фанатам Анна Заворотнюк.

Девушка добавила, что молодой организм намного легче справляется с вирусами, а вот для пожилых людей такое заболевание может стать очень опасным. Анна рассказала, что ей пришлось самоизолироваться, чтобы не подвергнуть опасности своих близких.

"Я, пока не узнаю своих результатов, заперлась в комнате и высовываю нос, только, чтобы забрать тарелку с едой. Берегите себя и близких", - рассказала Анна Заворотнюк.

Напомним, ранее мы писали о том, что родные Анастасии Заворотнюк готовятся к возвращению актрисы из США.