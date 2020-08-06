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Дочка Анастасії Заворотнюк сильно захворіла: перші деталі

Четвер 06 серпня 2020 11:29
Дочка Анастасії Заворотнюк сильно захворіла: перші деталі
Анна Заворотнюк (Фото: instagram anna_zavorotnyuk)
Автор: Анна Шиканова

Дочка Анастасії Заворотнюк повідомила про серйозне захворювання

Дочка відомої актриси Анастасії Заворотнюк повідомила про те, що серйозно захворіла. Дівчина розповіла, що у неї з'явилася висока температура, закладеність носа і сильний кашель.

Заворотнюк Анна написала у своєму мікроблозі в Instagram про те, що сильно захворіла й у неї з'явилися небезпечні симптоми. Вона додала, що зробила тест на COVID-19, але результати поки що невідомі.

"Я захворіла, і дуже сильно. Здала тест на ковід, але результат поки не прийшов. Симптоми дуже схожі на сильну застуду. З одного боку, я розумію, що, напевно, ми всі повинні перехворіти, щоб у нас виробився загальний імунітет. Але з іншого боку, треба бути дуже обережним, особливо якщо ми живемо разом з батьками, бабусями та дідусями", - повідомила своїм фанатам Анна Заворотнюк.

Дівчина додала, що молодий організм набагато легше справляється з вірусами, а ось для літніх людей таке захворювання може стати дуже небезпечним. Анна розповіла, що їй довелося самоізолюватися, щоб не піддавати небезпеці своїх близьких.

"Я, поки не дізнаюся своїх результатів, закрилася в кімнаті та висовую ніс, тільки щоб забрати тарілку з їжею. Бережіть себе і близьких", - розповіла Анна Заворотнюк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що рідні Анастасії Заворотнюк готуються до повернення актриси з США.

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