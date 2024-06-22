Сильні молитви на Трійцю за здоров'я, прощення, щастя і мир: тексти

Трійця або П'ятидесятниця – одне з найважливіших свят християнської традиції. У цей день варто помолитися, щоб захистити себе від злих сил, щиро покаятися та подякувати Богу за своє життя.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам тексти чотирьох молитов, які можна прочитати у цей день.

Молитва Пресвятої Трійці

Ця молитва є прохальною. Спочатку ми звертаємося до всієї Пресвятої Трійці, а потім окремо до кожної Особи: до Бога Отця - просимо очистити наші гріхи, до Бога Сина - простити наші беззаконня, до Бога Духа Святого - відвідати та зцілити наші немочі.

Слова "імені Твого ради" стосуються всієї Трійці, адже Бог єдиний і має одне ім'я, тому ми говоримо "імені", а не "імен".

"Пресвята Трійця, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, відвідай і зціли немочі наша, заради Ймення Твого. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому духу і нині і повсякчас і на віки віків".

Царю Небесний

"Царю Небесний" - це молитва до Святого Духа, третьої Особи Святої Трійці. Назва походить від перших двох слів тексту. Від Великодня до Вознесіння її замінює тропар Пасхи "Христос воскресе...".

Ця молитва вважається дуже сильною і її можна промовляти вдома. Вона допомагає у важких справах, звільненні від гріха чи кризі віри. Головне - щиро звертатися до Бога.

"Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш‚ Скарбе добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші".

Трисвяте

У цій молитві ми не просимо в Бога нічого, лише славимо Його. "Трисвяте", або "Ангельська пісня", читається тричі на честь трьох Осіб Святої Трійці.

Молитва звертається до Бога Отця, який є першою Особою Святої Трійці; до Бога Сина, що відомий як Кріпкий, оскільки, хоча він людською природою, Він є таким же всемогутнім, як Бог Отець, і помер за наші гріхи; та до Бога Духа Святого, який є Безсмертним, оскільки він надає життя всім створінням і безсмертне життя людям.

У молитві слово "святий" повторюється тричі, що дає підставу називати її "Трисвяте".

"Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. (Читається тричі, з хресним знаменням і поясним поклоном.) Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

Господня

Ця молитва відома як Господня, оскільки її навчив Сам Господь Ісус Христос своїх учнів, коли вони просили Його навчити молитися. Молитва Господня є найважливішою для всіх християн.

"Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

Що можна і що не можна робити на Трійцю

У цей день не рекомендується робити наступне:

Працювати удома та на городі

Конфліктувати та сваритися

Вживати спиртні напої

Займатися ворожінням

Купатися у водоймах

Їхати в далеку подорож

Влаштовувати гучні вечірки.

Натомість треба: