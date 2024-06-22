Сильні молитви на Трійцю за здоров'я, прощення, щастя і мир: тексти
Трійця або П'ятидесятниця – одне з найважливіших свят християнської традиції. У цей день варто помолитися, щоб захистити себе від злих сил, щиро покаятися та подякувати Богу за своє життя.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам тексти чотирьох молитов, які можна прочитати у цей день.
Молитва Пресвятої Трійці
Ця молитва є прохальною. Спочатку ми звертаємося до всієї Пресвятої Трійці, а потім окремо до кожної Особи: до Бога Отця - просимо очистити наші гріхи, до Бога Сина - простити наші беззаконня, до Бога Духа Святого - відвідати та зцілити наші немочі.
Слова "імені Твого ради" стосуються всієї Трійці, адже Бог єдиний і має одне ім'я, тому ми говоримо "імені", а не "імен".
- "Пресвята Трійця, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, відвідай і зціли немочі наша, заради Ймення Твого. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому духу і нині і повсякчас і на віки віків".
Царю Небесний
"Царю Небесний" - це молитва до Святого Духа, третьої Особи Святої Трійці. Назва походить від перших двох слів тексту. Від Великодня до Вознесіння її замінює тропар Пасхи "Христос воскресе...".
Ця молитва вважається дуже сильною і її можна промовляти вдома. Вона допомагає у важких справах, звільненні від гріха чи кризі віри. Головне - щиро звертатися до Бога.
- "Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш‚ Скарбе добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші".
Трисвяте
У цій молитві ми не просимо в Бога нічого, лише славимо Його. "Трисвяте", або "Ангельська пісня", читається тричі на честь трьох Осіб Святої Трійці.
Молитва звертається до Бога Отця, який є першою Особою Святої Трійці; до Бога Сина, що відомий як Кріпкий, оскільки, хоча він людською природою, Він є таким же всемогутнім, як Бог Отець, і помер за наші гріхи; та до Бога Духа Святого, який є Безсмертним, оскільки він надає життя всім створінням і безсмертне життя людям.
У молитві слово "святий" повторюється тричі, що дає підставу називати її "Трисвяте".
- "Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. (Читається тричі, з хресним знаменням і поясним поклоном.) Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь".
Господня
Ця молитва відома як Господня, оскільки її навчив Сам Господь Ісус Христос своїх учнів, коли вони просили Його навчити молитися. Молитва Господня є найважливішою для всіх християн.
- "Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь".
Що можна і що не можна робити на Трійцю
У цей день не рекомендується робити наступне:
- Працювати удома та на городі
- Конфліктувати та сваритися
- Вживати спиртні напої
- Займатися ворожінням
- Купатися у водоймах
- Їхати в далеку подорож
- Влаштовувати гучні вечірки.
Натомість треба:
- Відвідувати церкву на урочисту службу
- Прикрашати домівку гілками дерев та листям
- Збирати цілющі трави.
Раніше ми вже розповідали про Троїцьку батьківську суботу 2024 та що треба зробити в цей день.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, "Ого", Вікіпедія, та молитовник Credo.