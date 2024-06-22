Сильные молитвы на Троицу за здоровье, прощение, счастье и мир: тексты
Троица или Пятидесятница - один из важнейших праздников христианской традиции. В этот день стоит помолиться, чтобы защитить себя от злых сил, искренне покаяться и поблагодарить Бога за свою жизнь.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам тексты четырех молитв, которые можно прочесть в этот день.
Молитва Пресвятой Троицы
Эта молитва просительна. Сначала мы обращаемся ко всей Пресвятой Троице, а затем отдельно к каждой Личности: к Богу Отцу - просим очистить наши грехи, к Богу Сыну - простить наши беззакония, к Богу Духа Святого - посетить и исцелить наши немощи.
Слова "имени Твоего совета" относятся ко всей Троице, ведь Бог един и имеет одно имя, поэтому мы говорим "имени", а не "имен".
- "Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, ради имени Твоего. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому и ныне и постоянно и во веки веков".
Царь Небесный
"Царь Небесный" - это молитва к Святому Духу, третьему Лицу Святой Троицы. Название происходит от первых двух текстовых слов. От Пасхи до Вознесения ее заменяет тропарь Пасхи "Христос воскресе...".
Эта молитва считается очень сильной и ее можно произносить дома. Она помогает в трудных делах, освобождении от греха или кризисе веры. Главное - искренне обращаться к Богу.
- "Царь Небесный, Утешителю, Душе истины, что повсюду еси и все наполняешь, Сокровища добра и жизни Подателю, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши".
Трисвятое
В этой молитве мы не просим у Бога ничего, только прославляем Его. "Трисвятое", или "Ангельская песня", читается трижды в честь трех Лиц Святой Троицы.
Молитва обращается к Богу Отцу, который является первым Лицом Святой Троицы; к Богу Сыну, известному как Крепкий, поскольку, хотя он человеческой природой, Он так же всемогущ, как Бог Отец, и умер за наши грехи; и к Богу Духа Святого, который является Бессмертным, поскольку он дает жизнь всем тварям и бессмертную жизнь людям.
В молитве слово "святой" повторяется трижды, что дает основание называть его "Трисвятое".
- "Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь".
Господня
Эта молитва известна как Господня, поскольку ее научил Сам Господь Иисус Христос своим ученикам, когда они просили Его научить молиться. Молитва Господня самая важная для христиан.
- "Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь".
Что можно и что нельзя делать на Троицу
В этот день не рекомендуется делать следующее:
- Работать дома и в огороде
- Конфликтовать и ссориться
- Употреблять спиртные напитки
- Заниматься гаданием
- Купаться в водоемах
- Ехать в далекое путешествие
- Устраивать громкие вечеринки.
Вместо этого надо:
- Посещать церковь на торжественную службу
- Украшать дом ветками деревьев и листьями
- Собирать целебные травы.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, "Ого", Википедия и молитвенник Credo.