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Сильные молитвы на Троицу за здоровье, прощение, счастье и мир: тексты

Суббота 22 июня 2024 20:40
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Сильные молитвы на Троицу за здоровье, прощение, счастье и мир: тексты 4 молитвы на Троицу за здоровье, прощение, счастье и мир (фото: Getty Images)
Автор: Марина Кравченко

Троица или Пятидесятница - один из важнейших праздников христианской традиции. В этот день стоит помолиться, чтобы защитить себя от злых сил, искренне покаяться и поблагодарить Бога за свою жизнь.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам тексты четырех молитв, которые можно прочесть в этот день.

Молитва Пресвятой Троицы

Эта молитва просительна. Сначала мы обращаемся ко всей Пресвятой Троице, а затем отдельно к каждой Личности: к Богу Отцу - просим очистить наши грехи, к Богу Сыну - простить наши беззакония, к Богу Духа Святого - посетить и исцелить наши немощи.

Слова "имени Твоего совета" относятся ко всей Троице, ведь Бог един и имеет одно имя, поэтому мы говорим "имени", а не "имен".

  • "Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, ради имени Твоего. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому и ныне и постоянно и во веки веков".

Царь Небесный

"Царь Небесный" - это молитва к Святому Духу, третьему Лицу Святой Троицы. Название происходит от первых двух текстовых слов. От Пасхи до Вознесения ее заменяет тропарь Пасхи "Христос воскресе...".

Эта молитва считается очень сильной и ее можно произносить дома. Она помогает в трудных делах, освобождении от греха или кризисе веры. Главное - искренне обращаться к Богу.

  • "Царь Небесный, Утешителю, Душе истины, что повсюду еси и все наполняешь, Сокровища добра и жизни Подателю, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши".

Трисвятое

В этой молитве мы не просим у Бога ничего, только прославляем Его. "Трисвятое", или "Ангельская песня", читается трижды в честь трех Лиц Святой Троицы.

Молитва обращается к Богу Отцу, который является первым Лицом Святой Троицы; к Богу Сыну, известному как Крепкий, поскольку, хотя он человеческой природой, Он так же всемогущ, как Бог Отец, и умер за наши грехи; и к Богу Духа Святого, который является Бессмертным, поскольку он дает жизнь всем тварям и бессмертную жизнь людям.

В молитве слово "святой" повторяется трижды, что дает основание называть его "Трисвятое".

  • "Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь".

Господня

Эта молитва известна как Господня, поскольку ее научил Сам Господь Иисус Христос своим ученикам, когда они просили Его научить молиться. Молитва Господня самая важная для христиан.

  • "Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь".

Что можно и что нельзя делать на Троицу

В этот день не рекомендуется делать следующее:

  • Работать дома и в огороде
  • Конфликтовать и ссориться
  • Употреблять спиртные напитки
  • Заниматься гаданием
  • Купаться в водоемах
  • Ехать в далекое путешествие
  • Устраивать громкие вечеринки.

Вместо этого надо:

  • Посещать церковь на торжественную службу
  • Украшать дом ветками деревьев и листьями
  • Собирать целебные травы.

Ранее мы уже рассказывали о Троицкой родительской субботе 2024 года и что нужно сделать в этот день.

Кроме того, узнайте чем отличаются Троица, Пятидесятница и Зеленые праздники и традиции празднования.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, "Ого", Википедия и молитвенник Credo.

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