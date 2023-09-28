Сильні молитви на Покрови, які допоможуть виконати найзаповітніші бажання

1 жовтня в Україні буде відзначатися одне з найважливіших християнських свят - Покрови Пресвятої Богородиці. В цей день зазвичай моляться до Богородиці, аби вона допомогла вдало вийти заміж, про здійснення свої бажань, просять про захист. А матері та дружини моляться, аби їхні чоловіки та сини повернулися з поля бою живим та здоровими.
Які молитви на Покрови допоможуть виконати найзаповітніші бажання. розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Під час підготовку матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, DayToday.
На Покрови у давні часи завершувався період сватань і підготовки до весілля. На саме свято молоді дівчата обов'язково ходили до церкви та ставили свічки до ікони Пресвятої Богородиці, аби вона дала їм хорошого чоловіка. А ще дівчата моляться, щоб вийти заміж цього року.
Одружені на Покрови моляться про щастя та благополуччя, аби не було сварок у сім'ї.
Пресвята Богородиця - захисниця нужденних та слабих і їй моляться, аби отримати захист від бід.
Захисницею вона є і для тих, хто боронить Україну на полі бою. Саме їй моляться матері та дружини та просять, аби їх рідні повернулися з перемогою, живими ті неушкодженими.
Ну й обов'язково на Покрови Пресвятої Богородиці моляться, щоб виповнилося найзаповітніше бажання.
Коротка молитва
Радуйся, Радість наша, покрий нас від усякого зла чесним Твоїм омофором.
Захисна молитва
Пом’яни нас у твоїх молитвах, пані Діво Богородице, та не загинемо за множення гріхів наших, покрий нас від усякого зла і лютих напастей; на Тебе бо сподіваємося і, твого покриву свято вшановуємо, тебе величаємо
Молитва про заміжжя
О, Пресвята Діво Маріє, прийми молитву цю від мене, негідної слуги Твоєї, і вознеси її до Престолу Бога Твого Сина, нехай милостивий він буде до прохань наших. Прибігаю до Тебе як до Заступниці нашої: почуй нас, що моляться Тобі, покрий нас покровом Твоїм і випроси у Бога Сина Твого для нас всіх благ: подружжю любові та злагоди, дітям послуху, скривдженим терпіння, скорботним благодушності, всім нам духу розуму і благочестя, духу милосердя і лагідності, духу чистоти й правди.
Збережи мене від гордості й самолюбства, дай же мені охоту до працьовитості й благослови труди мої. Як Закон Господа, Бога нашого наказує людям в чесному подружжі жити, то приведи мене, Матір Божа до нього, не для догоджання бажанню моєму, а для виконання призначення Отця нашого Святого, бо Він Сам сказав: недобре чоловікові бути одному і, створивши йому жінку на помічницю, благословив їх рости, множитися і населяти землю. Амінь.
Сама сильна молитва на Покрови
О Пречиста Діво, Мати Господа Всевишніх сил, Неба і землі козацької Царице, Богохранимого стольного града Києва і всієї держави нашої України – Всемогутня Заступнице! Прийми всехвальні й подячні піснеспіви ці від нас, недостойних рабів Твоїх, і піднеси молитви наші до Престолу Бога і Сина Твого, щоби був милостивим до неправд наших і послав благодать Свою до тих, хто шанує Всечесне ім’я Твоє і з вірою та любов’ю вклоняється благовісній іконі Твоїй. О, Владичице Пресвята, змилуйся над немічними людьми твоїми, позбав нас зневіри, відчаю, гніву, ворожнечі, недовір’я, заздрощів, наклепу, ненависті, марнославства і гордощів бісівських, а відтак зглянься на всіх нас милістю Твого заступництва.
Підійми нас із глибини гріховної та просвіти сердечні очі наші, щоби бачити Спасіння. Будь милосердною і тут, і там: як на стороні земного буття, так і на Страшному Суді Сина Твого. Ти після Бога перша наша Надія і Заступниця всіх, хто прибігає до тебе з вірою.
Збережи соборність землі нашої Української, покрий нас Святим Твоїм Омофором від зазіхання злих нечистих сил та усякого супостата, нехай буде в країні нашій правда Господня, та хай збережуться в народі нашому святодідівська мова та звичаї. Бо молимося до Тебе Пречиста і Непорочна Діво як до Всемогутньої Заступниці та Винуватиці спасіння нашого і величаємо Святе та Величне ім’я Отця і Сина і Святого Духа в Троїці славимо і поклоняємого Бога, нині та повсякчас і навіки-віків. Амінь.
До речі, раніше ми розповідали про традиції та заборони на свято Покрови.
А ще ми писали про те, коли будуть поминальні дні у 2023 році.