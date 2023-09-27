Покрови Пресвятої Богородиці: всі традиції та заборони важливого свята

Покрови Пресвятої Богородиці - важливе свято у християнстві. Він символізує зустріч осені та зими й з давніх-давен має свої вже усталені традиції, звичаї та заборони.

Що це за свято, коли його зазначають, які існують заборони та традиції, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler).

Дата Покрови Пресвятої Богородиці

У Покрови Пресвятої Богородиці дата стала. Донедавна християни відзначали свято щорічно 14 жовтня, але після переходу на новий календар ПЦУ з 1 вересня свято Покрови відзначатимуть 1 жовтня.

Слід зазначити, що з 1999 року в Україні цього ж дня відзначають День українського козацтва. Традиційно вважається, що на Покров у 1942 році було утворено Українську повстанську армію, тому ця дата ще й день УПА.

А з 2014 року - відзначається ще й державне свято, День захисників та захисниць. Через реформу церковного календаря День захисників та захисниць також перенесли - на 1 жовтня.

Варто зазначити, що ті церкви та парафії, які ще не готові перейти на богослужіння за новим календарем, можуть скористатися старим - до 2025 року. Цей час було дано для плавного переходу.

Історія свята

Покрови не входить до дванадесятих церковних свят, але вважається у віруючих дуже важливим днем. В основу свята увійшли події, що сталися у Константинополі на початку 10 століття.

Згідно з легендою, військо стародавніх русів на чолі з Аскольдом тримали в облозі тодішній центр православ'я Царгород, і жителі міста змушені були шукати притулку у Влахернському храмі. Вони всю ніч молилися і сталося явлення Пресвятої Богородиці. Вона прийшла повітрям в оточенні святих, серед яких був Іоанн Предтеча та апостол Іоанн Богослов.

Після молитви Богородиця зняла з голови свій покрив (омофор - покривало у вигляді широкого шарфа, який жінки носили навколо шиї) та розкрила його над людьми. Вибухнула сильна буря, яка знищила варварів. Але жителі міста залишилися цілими та неушкодженими - їх захистив покрив Богородиці.

До українців це свято прийшло після хрещення Київської Русі. Існує кілька версій про те, хто саме з правителів уперше наказав святкувати Покрови Пресвятої Богородиці - Ярослав Мудрий, Володимир Мономах чи Андрій Боголюбський.

Запорізькі козаки вважали Богородицю своєю покровителькою і для них Покрова завжди була великим святом. Саме цього дня вони проводили вибори нового отамана.

Вшановують це свято і військові. Матері та дружини воїнів звертаються з молитвою до Пресвятої Богородиці, щоб вона захистила життя та здоров'я їхніх синів та чоловіків на полі бою.

Традиції Покрови Святої Богородиці

До свята люди намагаються закінчити всі роботи на землі та в полі. Напередодні наводять лад - у будинку, у дворах, на грядках. А у саме свято обов'язково влаштовують масові гуляння. На Покрови закінчується випасання худоби.

На Покрови починають топити печі та намагаються використовувати дрова з яблуні, оскільки за традицією, саме вона може принести тепло на всю зиму.

Вранці люди обов'язково ходять до церкви - на святкове богослужіння. Молоді дівчата в цей день намагаються поставити в церкві свічку біля ікони Богородиці, щоб вона подарувала їм хорошого чоловіка.

У свято печуть млинці та задобрюють ними домових. Вечорами накривають столи, а частуваннями завжди діляться з бідняками та сиротами.

На саме свято молодь збиралася на посиденьки, а до дівчат засилали сватів. Після Покрови починали грати весілля, реєструвати шлюби або повідомляти про заручини.

Ще напередодні свята намагаються позбутися всього старого - найчастіше речі спалювали на багатті, бо вірили, що цей обряд має полегшити зиму.

По погоді на Покрови визначали, якою буде зима. Якщо дерева були вже голі, то зима обіцяла бути холодною. Якщо на свято немає снігу, його не буде до січня.

У давнину вірили, що все зроблене добро цього дня обов'язково повернеться сторицею.

Що не можна робити на Покрови