Сильные молитвы на Покрову, которые помогут исполнить заветные желания

О чем молятся на Покровы

На Покровы в древности завершался период сватов и подготовки к свадьбе. На праздник молодые девушки обязательно ходили в церковь и ставили свечи к иконе Пресвятой Богородицы, чтобы она дала им хорошего мужа. А еще девочки молятся, чтобы выйти замуж в этом году.

Женатые на Покровы молятся о счастье и благополучии, чтобы не было ссор в семье.

Пресвятая Богородица – защитница нуждающихся и слабых и ей молятся, чтобы получить защиту от бед.

Защитницей она и для тех, кто защищает Украину на поле боя. Именно ей молятся матери и жены и просят, чтобы их родные вернулись с победой, живыми и невредимыми.

Ну и обязательно на Покров Пресвятой Богородицы молятся, чтобы исполнилось самое заветное желание.

Какие молитвы нужно читать на Покровы

Короткая молитва

Радуйся, Радость наша, покрой нас от всякого зла честным Твоим омофором.

Защитная молитва

Помяни нас в твоих молитвах, госпожа Дева Богородица, но не погибнем за умножение грехов наших, покрой нас от всякого зла и свирепых напастей; ибо на Тебя надеемся и, покров Твоего свято чтим, тебя величаем

Молитва о замужестве

О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойного раба Твоего, и вознеси ее к Престолу Бога Твоего Сына, да будет милостив к просьбам нашим. Прибегаю к Тебе как к Заступнице нашей: услышь нас, молящихся Тебе, покрой нас покровом Твоим и испроси у Бога Сына Твоего для нас всех благ: супругам любви и согласия, детям послушания, обиженным терпением, скорбным благодушия, всем нам духа разума, духа милосердия и кротости, духа чистоты и правды.

Сохрани меня от гордости и самолюбия, дай мне охоту к трудолюбию и благослови труды мои. Как Закон Господа, Бога нашего повелевает людям в честных супругах жить, то приведи меня, Матерь Божия к нему, не для ублажения желанию моему, но для выполнения назначения Отца нашего Святого, ибо Он Сам сказал: нехорошо человеку быть одному и, сотворив ему женщину на помощницу, благословил их расти, умножаться и населять землю. Аминь.

Самая сильная молитва на Покрову

О Пречистая Дева, Мать Господа Всевышних сил, Неба и земли казацкой Царицы, Богохранимого стольного града Киева и всего государства нашей Украины – Всемогущая Заступница! Прими всевозможные и благодарственные песнопения сии от нас, недостойных рабов Твоих, и вознеси молитвы наши к Престолу Богу и Сыну Твоему, чтобы был милостив к лжи нашим и послал благодать Свою к тем, кто чтит Все честное имя Твое и с верою и любовью ю поклоняется благовест ной иконе Твоей. О, Владычице Пресвятая, помилуй немощных людей твоих, избавь нас от уныния, отчаяния, гнева, вражды, недоверия, зависти, клеветы, ненависти, тщеславия и гордости бесовской, а потому сжалься о всех нас милосердием Твоим.

Подними нас из глубины греховной и просвети сердечные глаза наши, чтобы видеть Спасение. Будь милосердным и здесь, и там: как на стороне земного бытия, так и на Страшном Суде Сына Твоего. Ты после Бога первая наша Надежда и Заступница всех прибегающих к тебе с верой.

Сохрани соборность земли нашей Украинской, покрой нас Святым Твоим Омофором от посягательства злых нечистых сил и всякого супостата, да будет в стране нашей правда Господня, и да сохранится в народе нашем святодедский язык и обычаи. Ибо молимся к Тебе Пречистая и Непорочная Дева как к Всемогущей Заступнице и Виновнице спасения нашего и величаем Святое и Величественное имя Отца и Сына и Святого Духа в Троице славимого и поклоняемого Богу, ныне и постоянно и во веки веков. Аминь.