Сильная жара, штормовой ветер и грозы: где на День Независимости испортится погода

Погода в Украине на праздничных выходных будет прекрасной не во всех областях страны. Местами возможен сильный порывистый ветер, а также локальные дожди и грозы в нескольких регионах. Свой прогноз погоды рассказала синоптик Наталка Диденко.

По словам синоптика, в День государственного флаг, а также на День Независимости в Украине будет сухая и солнечная погода. Небольшое ухудшение погоды ожидается на Прикарпатье, а также на северо-востоке Украины.

"Температура воздуха в западных областях и в северной части в течении дня будет колебаться около +24 +29 градусов. А вот на юге, в восточных областях и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области, жара удержится. В большинстве областей ветер будет порывистым, местами до сильного", - рассказала Диденко.

Погода в Украине 23-24 августа (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Она отметила, что на следующей неделе погода существенно не изменится и в Украине будет преобладать сухая погода, высокое атмосферное давление, сильная жара на юге, востоке и в центре. На севере и западе страны будет тепло, до умеренной жары.

"В Киеве 23-24 августа, на День Флага и День Независимости, осадков не ожидается, будет сухо и солнечно. Порывы северо-восточного ветра могут достичь 12-15м/с. Температура воздуха будет колебаться ночью в пределах +12 +15 градусов, днем ожидается +25 +28 градусов. На следующей недели погода в Киеве существенно не изменится – без осадков, порывистый ветер, максимальная температура +26 +28 градусов, местами +28 +30 градусов", - сообщила синоптик.

Карта погоды на 23-24 августа

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики предупредили, какие области ждут погодные неприятности.

А также рассказывали о том, что синоптик рассказала, когда в Украину придет прохлада.