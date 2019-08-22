Сильна спека, штормовий вітер і грози: де на День Незалежності зіпсується погода

Погода в Україні на святкових вихідних буде прекрасною не у всіх областях країни. Місцями можливий сильний поривчастий вітер, а також локальні дощі і грози в декількох регіонах. Свій прогноз погоди розповіла синоптик Наталка Діденко.

За словами синоптика, в День державного прапора, а також на День Незалежності в Україні буде суха і сонячна погода. Невелике погіршення погоди очікується на Прикарпатті, а також на північному сході України.

"Температура повітря в західних областях та у північній частині протягом дня коливатиметься близько +24 +29 градусів. А ось на півдні, в східних областях та в більшості центральних областей, крім Вінницької області, спека утримається. У більшості областей вітер буде поривчастим, місцями до сильного", - розповіла Діденко.

Погода в Україні 23-24 серпня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Вона зазначила, що на наступному тижні погода істотно не зміниться і в Україні буде переважати суха погода, високий атмосферний тиск, сильна спека на півдні, сході та в центрі. На півночі і заході країни буде тепло, до помірної спеки.

"В Києві 23-24 серпня, на День Прапора та День Незалежності, опадів не очікується, буде сухо і сонячно. Пориви північно-східного вітру можуть досягти 12-15м/с. Температура повітря коливатиметься вночі в межах +12 +15 градусів, вдень очікується +25 +28 градусів. На наступному тижні погода в Києві суттєво не зміниться – без опадів, поривчастий вітер, максимальна температура +26 +28 градусів, місцями +28 +30 градусів", - повідомила синоптик.

Карта погоди на 23-24 серпня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики попередили, які області чекають погодні неприємності.

А також розповідали про те, що синоптик розповіла, коли в Україну прийде прохолода.