Я сильная и никогда не сдамся: история украинской защитницы с позывным "Лотос"

"Военная с псевдо "Лотос". В гражданской жизни женщина - экономист и мама, которая сама воспитывает 11-летнюю дочь. Защищать Украину - осознанный выбор. "Лотос" решила пойти в Силы территориальной обороны Винницкой области, чтобы помочь, так как имеет профессиональную подготовку и может поделиться своим опытом с другими", - говорится в сообщении.

У этой женщины за плечами уже действительно есть опыт в зонах военных действий. В 2016 году она начала службу в 59-ой отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.

Под ее контролем в службе тыла было обеспечение военнослужащих всем необходимым для несения служб: еда, вода, топливо, боеприпасы.

Украинская защитница с позывным "Лотос"

"Лотос" награждена отличием президента Украины "За участие в антитеррористической операции" и "Украинская Берегиня".

"Я благодарна Богу и родителям за поддержку и веру в меня. Благодаря им я сильная и никогда не сдамся, потому что не имею на это права, ведь являюсь примером для дочери.

Дети - это наше будущее. Именно ради них мы боремся с врагом и отстаиваем свои территории, независимость, язык и право на счастливую беззаботную жизнь и покой. Мы победим!" - говорит украинская защитница с позывным "Лотос".