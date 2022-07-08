UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Я сильная и никогда не сдамся: история украинской защитницы с позывным "Лотос"

История защитницы Украины с псевдо "Лотос" (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинская защитница отправилась на фронт, оставив свою 11-летнюю дочь. На фронте у нее позывной "Лотос", а в мирной жизни - обычная профессия.

О храброй защитнице Украины рассказали на странице "Силы территориальной обороны ВСУ" в Facebook.

"Военная с псевдо "Лотос". В гражданской жизни женщина - экономист и мама, которая сама воспитывает 11-летнюю дочь. Защищать Украину - осознанный выбор. "Лотос" решила пойти в Силы территориальной обороны Винницкой области, чтобы помочь, так как имеет профессиональную подготовку и может поделиться своим опытом с другими", - говорится в сообщении.

У этой женщины за плечами уже действительно есть опыт в зонах военных действий. В 2016 году она начала службу в 59-ой отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.

Под ее контролем в службе тыла было обеспечение военнослужащих всем необходимым для несения служб: еда, вода, топливо, боеприпасы.

Украинская защитница с позывным "Лотос"

"Лотос" награждена отличием президента Украины "За участие в антитеррористической операции" и "Украинская Берегиня".

"Я благодарна Богу и родителям за поддержку и веру в меня. Благодаря им я сильная и никогда не сдамся, потому что не имею на это права, ведь являюсь примером для дочери.

Дети - это наше будущее. Именно ради них мы боремся с врагом и отстаиваем свои территории, независимость, язык и право на счастливую беззаботную жизнь и покой. Мы победим!" - говорит украинская защитница с позывным "Лотос".

Кстати, ранее мы рассказывали самые интересные факты о главнокомандующем ВСУ Залужном, который отмечает сегодня день рождения.

А также мы писали, что на фронте получил ранения знаменитый украинский активист и исполнитель главной роли в фильме "Носорог".

Читайте РБК-Украина в Google News
лица войны