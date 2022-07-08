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Я сильна і ніколи не здамся: історія української захисниці з позивним "Лотос"

Історія захисниці України з псевдо "Лотос" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українська захисниця вирушила на фронт, залишивши свою 11-річну доньку. На фронті у неї позивний "Лотос", а в мирному житті - звичайна професія.

Про хоробру захисницю України розповіли на сторінці "Сили територіальної оборони ЗСУ" в Facebook.

"Військова з псевдо "Лотос". У цивільному житті жінка - економіст і мама, яка сама виховує 11-річну доньку. Захищати Україну - усвідомлений вибір. "Лотос" вирішила піти в сили територіальної оборони Вінницької області, щоб допомогти, тому, що має професійну підготовку і може поділитися своїм досвідом з іншими", - йдеться в повідомленні.

У цієї жінки за плечима вже дійсно є досвід в зонах військових дій. У 2016 році вона почала службу в 59-ій окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка.

Під її контролем в службі тилу було забезпечення військовослужбовців всім необхідним для несення служб: Їжа, вода, паливо, боєприпаси.

Українська захисниця з позивним "Лотос"

"Лотос "нагороджена відзнакою президента України" за участь в антитерористичній операції "та"Українська Берегиня".

"Я вдячна Богу і батькам за підтримку і віру в мене. Завдяки їм я сильна і ніколи не здамся, бо не маю на це права, адже є прикладом для доньки.

Діти - це наше майбутнє. Саме заради них ми боремося з ворогом і відстоюємо свої території, незалежність, мову і право на щасливе безтурботне життя і спокій. Ми переможемо!"- каже українська захисниця з позивним "Лотос".

До речі, раніше ми розповідали найцікавіші факти про Головнокомандувача ЗСУ Залужного, який відзначає сьогодні день народження.

А також ми писали, що на фронті отримав поранення знаменитий український активіст і виконавець головної ролі у фільмі "Носоріг".

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