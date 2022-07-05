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Достали 8 осколков: звезду украинского кино ранили на восточном фронте

Новина українською →
Вторник 05 июля 2022 17:41
Достали 8 осколков: звезду украинского кино ранили на восточном фронте Фото: Сергей Филимонов ранен на востоке Украины (facebook.com/serhii.filimonov.98)
Автор: Анна Шиканова

Исполнитель главной роли в фильме Сенцова "Носорог" и общественный активист Сергей Филимонов получил ранение на востоке Украины. Известно, что его посекло осколками.

Об этом Филимонов сообщил на своей странице в Twitter.

Актер Сергей Филимонов с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину защищает родную страну. В конце июня он на несколько дней вернулся в Киев, чтобы проведать семью. А потом снова отправился в самые горячие области Украины.

"Нас накрыло градом. Меня ранили. Уже достали 8 осколков. Эвакуируют в Днепр. Все будет чики-пики!" - написал он на своей странице в Twitter.

Достали 8 осколков: звезду украинского кино ранили на восточном фронте

Фото: facebook.com/serhii.filimonov.98

Сергей Филимонов - общественный деятель, лидер неформального молодежного движения "Гонор", экс-руководитель киевского филиала "Гражданского Корпуса Азов" и киевского "Национального корпуса", организатор и участник активистских инициатив против застройки, на поддержку политических заключенных и жертв политических преступлений.

В 2014 году отправился на защиту Украины в составе добровольческого батальона "Азов". Был ранен под Иловайском, участвовал в освобождении Мариуполя, Марьинки, в боях за Иловайск, под Гранитным.

Достали 8 осколков: звезду украинского кино ранили на восточном фронте

Фото: facebook.com/serhii.filimonov.98

В 2015 году стал одним из организаторов мирной общественной акции "Блокада Крыма". Организовал "Уроки мужественности" и проводил специальные занятия для школьников о патриотизме и военной подготовке.

Награжден медалью "Защитник Мариуполя" и наградой от предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Достали 8 осколков: звезду украинского кино ранили на восточном фронте

Фото: facebook.com/serhii.filimonov.98

В 2017 году женился и у него родился сын Орест. Сыграл главную роль в фильме украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог".

Кстати, ранее мы сообщали, что врачи спасли 13-летнего мальчика из Лисичанска, у которого обломок снаряда прошел через легкое.

А также рассказывали о том, невеста защитника Азовстали дождалась любимого из плена.

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