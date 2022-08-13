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Сильная молитва на Медовый Спас 2022: как попросить о защите от бед и отвести неудачи

Фото: молитва на Медовый Спас (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Первый Медовый Спас или Маковей православные христиане в Украине будут отмечать традиционно 14 августа, и с этой же даты начинается двухнедельный Успенский пост. У праздника несколько названий, прижившихся в народе - Спас на воде, Мокрый Спас, но настоящее церковное - Происхождение честных древ животворящего Креста Господня.

Накануне большого праздника в храмах проводят Всенощное бдение, а верующие обязательно возносят молитвы.

Какую на первый Медовый Спас сильную молитву следует произнести, прося у Господа защиту от любого лиха и бед - читайте в материале ниже.

Молитвы лучше читать в тишине и спокойной обстановке, перед образами при зажженной свече. Но самое главное - мысли и слова, обращенные в молитвах, должны быть искренними, исходить от открытого сердца.

Молитва Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы (текст)

Владыко Господи Святый, y вышних живешь и всевидящим Твоим оком созерцаешь на все творения! Тебе привязывается души и тела, Тебе молимся, Святе святых, простягни руку Твою невидимую и благослови всех нас, и прости нам всякое прегрешение вольное и невольное, словом или делом содеянное.

Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы смирения души на очищение от многих грехов наших, даруй волю Твою милость миру Твоему и нам, недостойным рабам Твоим, ибо благословенно и прославлено есть имя Твое ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Что святить в храмах, традиции на Маковея

В сам праздничный день 14 августа в церквях освящают мед нового урожая, а также мак, воду и цветы.

Освященный мед принято оставлять в церкви в качестве милостыни.

Что касается букетов, то в них должны присутствовать большие спелые головки мака, а также бархатцы, георгины, астры, гвоздики, барвинки и различные травы. Такие букеты-обереги называются маковейчики, и каждый цветок в нем имеет свое назначение. После освящения букет цветов и головки мака кладут за образа и хранят до весны, а весной - рассеивают по огороду.

На Медовый Спас в храмах проходит малое водосвятие (отсюда и альтернативные названия Спас на воде или Мокрый Спас). Считается, что освященная вода обладает особой целебной силой, избавляет от недугов. 14 августа купание в водоемах приветствуется, однако уже после этой даты - нет

Добавим, что верующие с утра стараются ничего не есть, пока не выпьют святой воды. Обрядовой едой в этот день являются "шулики", или "ломанцы", также в этот день готовят постный борщ с грибами.

А вот блюда из мяса и рыбы в праздник Маковея уже не готовятся - ведь с 14 августа начинается Успенский пост.

Ранее мы рассказывали о том, что надо успеть к Медовому, Яблочному, Ореховому Спасу, и что освятить в храме в эти праздники.

А также писали, как правильно отмечать первый Медовый Спас, какие традиции и что запрещено делать.

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