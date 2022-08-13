Сильна молитва на Медовий Спас 2022: як попросити про захист від бід і відвести невдачі

Молитви краще читати в тиші та у спокійній обстановці, перед образами при запаленій свічці. Але найголовніше - думки та слова, звернені в молитвах, повинні бути щирими, виходити від відкритого серця.

Молитва Всемилостивого Спаса і Пресвятої Богородиці (текст)

Владико Господи Святий, y вишніх живеш і всевидячим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння! Тобі прихиляється душі і тіла, Тобі молимося, Святе святих, простягни руку Твою невидиму і благослови всіх нас, і прости нам всяке прогрішення вільне й мимовільне, словом чи ділом скоєне.

Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози змирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою милість світові Твоєму і нам, негідним рабам Твоїм, бо благословенне і прославлене є ім’я Твоє нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Що святити в храмах, традиції на Маковія

У сам святковий день 14 серпня в церквах освячують мед нового врожаю, а також мак, воду і квіти.

Освячений мед заведено залишати в церкві як милостиня.

Що стосується букетів, то в них мають бути присутні великі стиглі головки маку, а також чорнобривці, жоржини, айстри, гвоздики, барвінки та різні трави. Такі букети-обереги називаються маковійчики, і кожна квітка в ньому має своє призначення. Після освячення букет квітів і головки маку кладуть за образи та зберігають до весни, а навесні - розсіюють по городу.

На Медовий Спас в храмах проходить мале водосвяття (звідси й альтернативні назви Спас на воді або Мокрий Спас). Вважається, що освячена вода набуває особливою цілющої сили, позбавляє від недуг. 14 серпня купання у водоймах вітається, проте вже після цієї дати - ні

Додамо, що віруючі намагаються нічого не їсти, аж поки не вип'ють свяченої води. Обрядовою їжею на цей день є "шулики", або "ломанці", також в цей день готують пісний борщ з грибами.

А ось страви з м'яса і риби на свято Маковія вже не готуються - адже з 14 серпня починається Успенський піст.