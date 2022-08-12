Медовый Спас 14 августа: как правильно отметить праздник и что освятить в церкви

Первый Медовый Спас, или как его еще называют Спас на воде или Маковея, мы отметим 14 августа. Праздник имеет очень много интересных украинских обычаев и обрядов.

Что нельзя делать в этот день, традиции, что надо освятить - читайте ниже в материале Styler.

Церковное название праздника - Происхождение честных древ животворящего Креста Господня. Второе название - Маковей, связанная с братьями Маккавеями, принявшими мученическую смерть за веру.

В этот день начинается Успенский пост, который закончится 27-го августа, накануне великого праздника Успения Пресвятой Богородицы. По важности он приравнивается к великому: стоит отказаться от скоромной пищи, то есть мясных и молочных продуктов.

Традиции праздника, что надо успеть накануне

К празднику пчеловоды собирают мед, соты и 14-го числа несут их в церковь для освящения.

Также нужно обязательно убрать в доме, постирать, так как 14 августа работать нельзя.

На Медовый Спас принято печь медовые пряники, лепешки. В них стоит добавлять мак, который как раз созревает к этому времени.

Мед - главный символ праздника (фото: pixabay)

Что надо освятить на Маковея

В этот день святят воду, мед и мак, овощи и фрукты из нового урожая. Считается, что мед в этот день становится целебным.

Также святят специальные букеты, в которые обязательно вплетают созревшие коробочки мака, цветы, мяту, другие растения. После чего такие букеты становятся оберегами в доме на целый год. Прошлогодний букет нельзя выбрасывать, его надо сжечь.

Как собрать букет для освящения

По традиции букет должен состоять из 17 трав. Что именно может быть в нем?

Калина - символ девичьей красоты, любви, нежности. Подсолнух - символ солнца, тепла и благодарности, надежды и веры. Рута, календула, бархатцы - символ здоровья. Душица - чтобы "роду не было переводу". Колоски овса - для хорошего урожая, большого достатка. Мята - символ душевного спокойствия и умиротворения, доверия. Ласковец - согласие в семье, означает ласку. Тирлич - чтобы у девушки было много кавалеров. Донник - к примирению, взаимопониманию в семье. Маковые головки - символ плодородия. Веточки полыни - символ примирения. Васильки - символизируют святость, душевную чистоту, скромность и радушие. Любисток - символ любви, согласия. Цикорий - символ скромности и умеренности. Тысячелистник - означает непокоренность и силу. Будячок - имеет защитную силу, уберегает семью от скандалов. Георгина - означает успех и всепобеждающую силу жизни.

В букет добавляют и дары природы: насаженные на палочки яблоки, груши, сливы. Или же несут эти фрукты освящать в корзине, которую дополняют свечами, благоухающей зеленью, ведь живая зелень символизирует радость и веру в бессмертную жизнь.

Вариант букета на Маковея (фото: instagram/tvorcha_maysternya_olgintina)

Что нельзя делать на Маковея