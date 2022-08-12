ua ru
Пт, 12 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Медовый Спас 14 августа: как правильно отметить праздник и что освятить в церкви

Новина українською →
Пятница 12 августа 2022 14:33
Медовый Спас 14 августа: как правильно отметить праздник и что освятить в церкви Фото: Медовый Спас 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Первый Медовый Спас, или как его еще называют Спас на воде или Маковея, мы отметим 14 августа. Праздник имеет очень много интересных украинских обычаев и обрядов.

Что нельзя делать в этот день, традиции, что надо освятить - читайте ниже в материале Styler.

Церковное название праздника - Происхождение честных древ животворящего Креста Господня. Второе название - Маковей, связанная с братьями Маккавеями, принявшими мученическую смерть за веру.

В этот день начинается Успенский пост, который закончится 27-го августа, накануне великого праздника Успения Пресвятой Богородицы. По важности он приравнивается к великому: стоит отказаться от скоромной пищи, то есть мясных и молочных продуктов.

Традиции праздника, что надо успеть накануне

К празднику пчеловоды собирают мед, соты и 14-го числа несут их в церковь для освящения.

Также нужно обязательно убрать в доме, постирать, так как 14 августа работать нельзя.

На Медовый Спас принято печь медовые пряники, лепешки. В них стоит добавлять мак, который как раз созревает к этому времени.

Медовый Спас 14 августа: как правильно отметить праздник и что освятить в церкви

Мед - главный символ праздника (фото: pixabay)

Что надо освятить на Маковея

В этот день святят воду, мед и мак, овощи и фрукты из нового урожая. Считается, что мед в этот день становится целебным.

Также святят специальные букеты, в которые обязательно вплетают созревшие коробочки мака, цветы, мяту, другие растения. После чего такие букеты становятся оберегами в доме на целый год. Прошлогодний букет нельзя выбрасывать, его надо сжечь.

Как собрать букет для освящения

По традиции букет должен состоять из 17 трав. Что именно может быть в нем?

  1. Калина - символ девичьей красоты, любви, нежности.
  2. Подсолнух - символ солнца, тепла и благодарности, надежды и веры.
  3. Рута, календула, бархатцы - символ здоровья.
  4. Душица - чтобы "роду не было переводу".
  5. Колоски овса - для хорошего урожая, большого достатка.
  6. Мята - символ душевного спокойствия и умиротворения, доверия.
  7. Ласковец - согласие в семье, означает ласку.
  8. Тирлич - чтобы у девушки было много кавалеров.
  9. Донник - к примирению, взаимопониманию в семье.
  10. Маковые головки - символ плодородия.
  11. Веточки полыни - символ примирения.
  12. Васильки - символизируют святость, душевную чистоту, скромность и радушие.
  13. Любисток - символ любви, согласия.
  14. Цикорий - символ скромности и умеренности.
  15. Тысячелистник - означает непокоренность и силу.
  16. Будячок - имеет защитную силу, уберегает семью от скандалов.
  17. Георгина - означает успех и всепобеждающую силу жизни.

В букет добавляют и дары природы: насаженные на палочки яблоки, груши, сливы. Или же несут эти фрукты освящать в корзине, которую дополняют свечами, благоухающей зеленью, ведь живая зелень символизирует радость и веру в бессмертную жизнь.

Медовый Спас 14 августа: как правильно отметить праздник и что освятить в церкви

Вариант букета на Маковея (фото: instagram/tvorcha_maysternya_olgintina)

Что нельзя делать на Маковея

  • Работать, заниматься домашними делами (шить, убирать, стирать).
  • Ссориться и желать другим зла.
  • Устраивать шумные застолья, громко говорить, ругаться.
  • Употреблять запрещенную в Успенский пост пищу, алкоголь.

Ранее мы писали, как приготовить сожженный медовик, ламанцы-шулики и вареники с маком.

Также читайте, что надо успеть к Медовому, Яблочному, Ореховому Спасу, традиции, и что освятить в храме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Спас
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь