Медовый Спас 14 августа: как правильно отметить праздник и что освятить в церкви
Первый Медовый Спас, или как его еще называют Спас на воде или Маковея, мы отметим 14 августа. Праздник имеет очень много интересных украинских обычаев и обрядов.
Что нельзя делать в этот день, традиции, что надо освятить - читайте ниже в материале Styler.
Церковное название праздника - Происхождение честных древ животворящего Креста Господня. Второе название - Маковей, связанная с братьями Маккавеями, принявшими мученическую смерть за веру.
В этот день начинается Успенский пост, который закончится 27-го августа, накануне великого праздника Успения Пресвятой Богородицы. По важности он приравнивается к великому: стоит отказаться от скоромной пищи, то есть мясных и молочных продуктов.
Традиции праздника, что надо успеть накануне
К празднику пчеловоды собирают мед, соты и 14-го числа несут их в церковь для освящения.
Также нужно обязательно убрать в доме, постирать, так как 14 августа работать нельзя.
На Медовый Спас принято печь медовые пряники, лепешки. В них стоит добавлять мак, который как раз созревает к этому времени.
Мед - главный символ праздника (фото: pixabay)
Что надо освятить на Маковея
В этот день святят воду, мед и мак, овощи и фрукты из нового урожая. Считается, что мед в этот день становится целебным.
Также святят специальные букеты, в которые обязательно вплетают созревшие коробочки мака, цветы, мяту, другие растения. После чего такие букеты становятся оберегами в доме на целый год. Прошлогодний букет нельзя выбрасывать, его надо сжечь.
Как собрать букет для освящения
По традиции букет должен состоять из 17 трав. Что именно может быть в нем?
- Калина - символ девичьей красоты, любви, нежности.
- Подсолнух - символ солнца, тепла и благодарности, надежды и веры.
- Рута, календула, бархатцы - символ здоровья.
- Душица - чтобы "роду не было переводу".
- Колоски овса - для хорошего урожая, большого достатка.
- Мята - символ душевного спокойствия и умиротворения, доверия.
- Ласковец - согласие в семье, означает ласку.
- Тирлич - чтобы у девушки было много кавалеров.
- Донник - к примирению, взаимопониманию в семье.
- Маковые головки - символ плодородия.
- Веточки полыни - символ примирения.
- Васильки - символизируют святость, душевную чистоту, скромность и радушие.
- Любисток - символ любви, согласия.
- Цикорий - символ скромности и умеренности.
- Тысячелистник - означает непокоренность и силу.
- Будячок - имеет защитную силу, уберегает семью от скандалов.
- Георгина - означает успех и всепобеждающую силу жизни.
В букет добавляют и дары природы: насаженные на палочки яблоки, груши, сливы. Или же несут эти фрукты освящать в корзине, которую дополняют свечами, благоухающей зеленью, ведь живая зелень символизирует радость и веру в бессмертную жизнь.
Вариант букета на Маковея (фото: instagram/tvorcha_maysternya_olgintina)
Что нельзя делать на Маковея
- Работать, заниматься домашними делами (шить, убирать, стирать).
- Ссориться и желать другим зла.
- Устраивать шумные застолья, громко говорить, ругаться.
- Употреблять запрещенную в Успенский пост пищу, алкоголь.
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