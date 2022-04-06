Сильна молитва на Благовіщення до Богородиці для здійснення бажань і захисту від зла

Благовіщення Пресвятої Богородиці відзначається 7 квітня за православним календарем. Це свято - третє за важливістю після Великодня та Різдва Христова. Дата Благовіщення завжди стала, адже від Різдва його відділяє рівно дев'ять місяців.

Як правильно помолитися на Благовіщення, читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Що означає Благовіщення

У християнстві Благовіщення - "блага звістка", яку отримала Діва Марія від архангела Гавриїла про те, що вона стане Божою Матір'ю і народить сина - Спасителя Іісуса Христа.

Колись в народі свято асоціювалося з приходом весни, справжнього тепла, початком нового землеробського року. І справді 7 квітня буде найтеплішим днем в нашій країні.

Благовіщення згадується в Євангелії від Луки. За сказанням, Архангел Гавриїл явився Діві Марії в містечку Назарет, коли вона набирала воду з джерела.

Прочитайте цю сильну молитву у святковий день:

"Славлю Твою благодать, Володарко, молю Тебе: збагати мій розум. Навчи мене йти прямо, слідуючи шляхом Христових заповідей. Пов'язана полонянками гріхопадінь, благаннями Твоїх полегши долю людську, Божа наречено. Бережи мене і вдень, і темної ночі, рятуючи мене від злих ворогів. Та, що дала життя Богові, душу мою оживи, загублену пристрастями. Пресвята Діво, почуй голос непотрібного раба Твого. Сльози ллю перед Тобою, Пречиста, свою душу від скверни очищаю. Стогони від серця приношу. Визволи мене від капостей, ганебних душу, Христа старанно про це благаючи. Йому ж честь і поклоніння нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

Молитва до Богородиці про захист від зла:

Величава Царице Небесна, щонайвища повелительнице ангелів! Ти отримала від Бога силу і завдання розчавити голову сатани, тому ми смиренно просимо: пішли нам на поміч Твої небесні легіони, щоб вони під Твоїм керівництвом і Твоєю силою переслідували пекельні сили, скрізь би з ними боролися, відбили їх зухвальні напади і знову скинули б їх у провалля. Амінь.

Що не можна робити на Благовіщення