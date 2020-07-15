Сильная магнитная буря 15 июля: как сохранить здоровье

Сегодня, 15 июля, украинцы прочувствуют на себе мощную магнитную бурю, которая продержится до пятницы, 17 июля. Последствия бури ощутят те, кто входит в группу риска (гипертоники, люди с вегетососудистой дистонией и пр.), и те, кто обычно не страдает метеозависимостью.

Чтобы сохранить свое здоровье, необходимо придерживаться нескольких правил. Об этом сообщает Ivona.

Меньше находитесь на солнце. Особенно это имеет значение в самое жаркое время - с 12 до 15 часов. Не стоит нагружать себя тяжелыми физическими нагрузками. Также во время магнитной бури необходимо отложить кардионагрузки. При этом можно заняться оздоровительной гимнастикой. Хорошо проветривайте помещение, в котором живете. Также выполняйте дыхательные упражнения. Чтобы облегчить последствия геомагнитных колебаний можно принять контрастный душ. При этом его нужно принимать утром после сна и вечером за час до сна. Эксперты также не рекомендуют во время магнитной бури употреблять в больших количествах напитки, которые содержат кофеин, сахар и алкоголь. Лучше пить простую воду без газа или чаи и травы на основе ромашки, липы, мяты или мелиссы. В чай можно добавлять мед. Специалисты советуют избегать в эти дни ссор и конфликтов, поскольку у людей во время геомагнитных колебаний ухудшается психологическое состояние. Среди возможных последствий магнитных бурь отмечают низкую концентрацию внимания. Магнитная буря повышает вероятность обострения физических и психических состояний, поэтому метеочувствительным людям лучше иметь при себе средства первой помощи.

Даже если вы от природы не страдаете метеозависимостью, эти меры предосторожности не будут лишними. Магнитная буря может сказаться на сне. Также может проявиться повышенная возбудимость, апатия, тошнота, мигрени и головокружения.

Напомним, что Землю накроет затяжная магнитная буря.

Ранее ученые смогли разгадать тайну "гелеобразного вещества" на обратной стороне Луны.