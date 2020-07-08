Ученые смогли разгадать тайну "гелеобразного вещества" на обратной стороне Луны

Ученые разгадали тайну "гелеобразного вещества" на Луне (фото: pixabay)

Загадка неизвестного вещества, найденного на обратной стороне Луны наконец-то разгадана

Астрономы наконец-то разгадали загадку таинственного "гелеобразного вещества", найденного на обратной стороне Луны. Его в прошлом году нашел китайский луноход Yutu-2 в небольшом кратере на "темной" стороне спутника.

Согласно анализу изображений и сравнению их со снимками, сделанными "Аполлоном", ученые могут однозначно сказать, что это... простой камень, который пострадал от метеорита, пишет ScienceAlert.

В частности, это скала, которая плавилась, вероятно, в жару от удара метеорита. Из-за этого там образовалась темно-зеленой глянцевой стекловидной массы.

Впервые таинственная блестящая субстанция была показана ​​Yutu-2 в конце июля 2019 года. Она описывалась, как "гелеобразная", и ранее ничего подобного на спутнике Земли не находили.

Ученым из Академии наук Китая удалось определить, что отличающийся от поверхности Луны материал темно-зеленоватого цвета и имеет размеры примерно 52 на 16 сантиметров.

Исследователи пришли к выводу, что вещество, вероятно, было создано во время удара метеорита. Когда метеорит ударил, он расплавил лунный грунт и превратил его в некое "гелеобразное вещество", которое не давало покоя астрономам со всего мира целый год.

Ранее мы писали, что Землю накроет затяжная магнитная буря, ученые назвали дату самого мощного удара в июле.

Также сообщалось, что к Земле летит великая комета Neowise, которую сможет увидеть каждый.