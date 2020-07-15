Сильна магнітна буря 15 липня: як зберегти здоров'я

Сьогодні, 15 липня, українці відчують на собі потужну магнітну бурю, яка протримається до п'ятниці, 17 липня. Наслідки бурі відчують ті, хто входить в групу ризику (гіпертоніки, люди з вегетосудинною дистонією тощо), і ті, хто зазвичай не страждає метеозалежністю.

Щоб зберегти своє здоров'я, необхідно дотримуватися кількох правил. Про це повідомляє Ivona.

Менше перебувайте на сонці. Особливо це має значення в найспекотніший час - з 12 до 15 години. Не варто навантажувати себе важкими фізичними навантаженнями. Також під час магнітної бурі необхідно відкласти кардіонавантаження. При цьому можна зайнятися оздоровчою гімнастикою. Добре провітрюйте приміщення, в якому живете. Також виконуйте дихальні вправи. Щоб полегшити наслідки геомагнітних коливань можна прийняти контрастний душ. При цьому його потрібно приймати вранці після сну і ввечері за годину до сну. Експерти також не рекомендують під час магнітної бурі вживати у великих кількостях напої, які містять кофеїн, цукор і алкоголь. Краще пити просту воду без газу або чаї і трави на основі ромашки, липи, м'яти або меліси. В чай можна додавати мед. Фахівці радять уникати в ці дні сварок і конфліктів, оскільки у людей під час геомагнітних коливань погіршується психологічний стан. Серед можливих наслідків магнітних бур відзначають низьку концентрацію уваги. Магнітна буря підвищує ймовірність загострення фізичних і психічних станів, тому метеочутливим людям краще мати при собі засоби першої допомоги.

Навіть якщо ви від природи не страждаєте метеозалежністю, ці заходи не будуть зайвими. Магнітна буря може позначитися на сні. Також може проявитися підвищена збудливість, апатія, нудота, мігрені і запаморочення.

Нагадаємо, що Землю накриє затяжна магнітна буря.

Раніше вчені змогли розгадати таємницю "гелеподібної речовини" на зворотному боці Місяця.