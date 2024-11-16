Сильна втома, поганий настрій та втрата інтересу: що таке САР та які дієві способи допоможуть його позбутися

Що таке САР

Сезонний афективний розлад (SAD - Seasonal affective disorder) - це дещо більше, ніж просто відчуття суму через погану погоду. Це одна з форм розладу настрою, а фактично - одна з форм депресії, яка на відміну від осінньої меланхолії суттєво впливає на повсякденне життя.

Дослідники не знають точно, що саме викликає такий стан, але впевнені, що нестача сонячного світла впливає на біологічний годинник та добові ритми. Циркадні ритми регулюють ваш настрій, сон і гормони. А нестача світла іноді призводить до хімічного дисбалансу в мозку.

Крім того, брак світла викликає нестачу вітаміну Д, який впливає на вироблення нейромедіаторів - хімічних сполук, що передають зв'язок між нервами. Ці хімічні речовини включають серотонін, який ще називають "гормоном радості та щастя".

Сезонний афективний розлад частіше проявляється у людей з іншими розладами - діагностованою депресією, біполярний розлад.

Цей розлад іноді важко відрізнити від просто невдалого або важкого періоду. Але є певні симптоми, які вказують саме на САР:

Тривалий смуток, стійке зниження настрою більшу частину дня впродовж тривалого часу

Тривога

Схильність до вживання вуглеводів, збільшення ваги або навпаки її втрата

Сильна втома та відсутність енергії

Проблеми з концентрацією уваги

Втрата інтересу до діяльності, яка зазвичай приносила задоволення

Порушення сну

Соціальна ізоляція

Думки про смерть або самогубство

Ефективні способи подолати САР

Будьте активними та частіше виходьте на вулицю

Особливо при денному світлі, особливо опівдні та в яскраві дні. Облаштуйте дім у світлих кольорах, які притягують світло ззовні, та проводьте більше часу біля вікон.

Перебувайте в теплі та їжте гарячу їжу

Холод ще більше вганяє в депресію. Споживайте гарячі страви та напої. Одягайте теплий одяг та взуття. Намагайтеся підтримувати вдома температуру від +18 до +21 градуса.

Дотримуйтесь здорових звичок

Люди з САР мають схильність до надмірного вживання вуглеводів, таких як солодощі, макарони, картопля. Додайте у свій раціон велику кількість свіжих фруктів і овочів.

Знайдіть нові захоплення

Активність та нова діяльність може полегшити симптоми, то варто знайти заняття, яке принесе задоволення - почніть співати, в'язати, тренуватися, ведіть щоденник. Це допоможе зосередитися і додасть нових сенсів у життя.

Родина та друзі

Спілкування при САР дуже корисне для вашого ментального здоров'я та допомагає позбутися пригніченого стану. Тому не відмовляйтеся від зустрічей з родиною або друзями, не закривайтеся вдома.

А що робити, якщо все це не допоможе?

Часто сезонний афективний розлад є проявом більш складного стану. У таких випадках необхідна консультація психолога або психіатра.

Можливо, до звичайних способів потрібно додати медикаменти та психотерапію.

Крім того, необхідно звернутися до сімейного лікаря, щоб виключити фізичні стани, які можуть викликати такі ж самі симптоми - наприклад, проблеми з щитоподібною залозою, якщо вона не функціонує належним чином.