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Чому ми восени постійно хочемо спати та що з цим реально можна зробити

П'ятниця 08 листопада 2024 19:15
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Чому ми восени постійно хочемо спати та що з цим реально можна зробити Чому восени постійно хочеться спати та що з цим робити (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Коли на вулиці вже глибока осінь, більшість людей ніби впадають у сплячку. Відчувають постійну втому, млявість, постійно хочеться спати й відчуття відновлення не приходить навіть, якщо нічний сон тривав 8-10 годин.

Чому нам постійно хочеться спати та відчувається втома саме восени, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Причини сонливості

Найпоширеніші причини осінньої сонливості - сезонна зміна тривалості світового дня та інтенсивності сонячного світла. Внаслідок цих процесів змінюється вироблення гормону мелатоніну, який відповідає в організмі за регуляцію добових ритмів. А це відбивається ще й на загальному стані та настрої.

Додаткові фактори - дощі, погана погода, стреси, магнітні бурі та метеочутливість. Звісно, якщо при цьому людина ще й багато працює, мало відпочиває, та не гуляє на свіжому повітрі - ситуація зовсім сумна.

Крім того, має значення порушення вироблення серотоніну, який безпосередньо бере участь у регуляції настрою і є метаболічним попередником мелатоніну.

А ще:

  • Надмірні фізичні та психоемоційні навантаження
  • Гострий та хронічний стрес
  • Депресія
  • Зміна часових поясів
  • Зайва вага, ожиріння
  • Патологія нервової системи (порушення синтезу мелатоніну)
  • Соматичні захворювання
  • Споживання енергетиків, кави та міцного чаю у другій половині дня
  • Алкоголь, паління
  • Незбалансоване харчування
  • Приймання певних препаратів

В науці стан, коли в регуляції добових ритмів стаються порушення, внаслідок чого людина у світлу пору доби постійно хоче спати, називають гіперсомнією.

Характерні симптоми:

  • Відчуття втоми, брак енергії для роботи, активних дій
  • Схильність до роздратування
  • Тривожність, неспокій
  • Порушення апетиту
  • Погіршення пам'яті

Крім постійного бажання спати, є й інша неприємність - сповільнюється швидкість мислення. Людина відчуває, ніби тупішає, через це переживає і посилює стан.

А може мені бракує вітамінів?

Сама по собі сонливість не характерна для проявів вітамінної недостатності. У комплексі з іншими, іноді більш важкими симптомами сонливість може спостерігатися у тих, в кого в організмі бракує вітамінів групи B.

Однак вирішити, чи пов'язаний ваш стан з недостатністю вітамінів, може тільки лікар.

Як можна допомогти організму подолати цей стан

За словами лікарів, є декілька речей, які допоможуть подолати цю осінню сонливість та додати бадьорості організму.

  • Дотримуйтеся фіксованого режиму сну та відпочинку
  • Лягайте спати та вставайте в один й той самий час кожного дня
  • Намагайтеся зробити ваш нічній сон повноцінним
  • Зробіть ліжко комфортним, підберіть подушку
  • Вимикайте на ніч усе світло, гаджети, телевізор
  • Не їжте за дві години до сну
  • Робіть ранкову зарядку
  • Придбайте лампи, які імітують тепле денне світло
  • Приділіть, по можливості, час на 15-хвилинний короткий денний сон. Але не спіть понад 30 хвилин, бо свідомість зануриться у більш глибокий сон, з якого вибиратися буде складніше. Ставте собі будильник і після короткого відпочинку знову беріться за справи.
  • Дотримуйтеся дієти, зменшіть кількість вуглеводів
  • Зменшуйте або зовсім відмовтеся від алкоголю та куріння
  • Щодня робіть прогулянки на свіжому повітрі
  • Намагайтеся отримувати якомога більше денного світла, працюйте при хорошому освітленні
  • Даруйте собі позитивні емоції, створюйте навколо себе радість та приємні емоції
  • Провітрювати приміщення двічі на день, навіть за умови холодної погоди

Раніше ми писали про те, які існують типи безсоння та чим вони відрізняються.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: Spacemag, Into-sana, WebMD, Sleep Foundation.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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