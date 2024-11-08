Чому ми восени постійно хочемо спати та що з цим реально можна зробити

Коли на вулиці вже глибока осінь, більшість людей ніби впадають у сплячку. Відчувають постійну втому, млявість, постійно хочеться спати й відчуття відновлення не приходить навіть, якщо нічний сон тривав 8-10 годин.

Чому нам постійно хочеться спати та відчувається втома саме восени, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Причини сонливості

Найпоширеніші причини осінньої сонливості - сезонна зміна тривалості світового дня та інтенсивності сонячного світла. Внаслідок цих процесів змінюється вироблення гормону мелатоніну, який відповідає в організмі за регуляцію добових ритмів. А це відбивається ще й на загальному стані та настрої.

Додаткові фактори - дощі, погана погода, стреси, магнітні бурі та метеочутливість. Звісно, якщо при цьому людина ще й багато працює, мало відпочиває, та не гуляє на свіжому повітрі - ситуація зовсім сумна.

Крім того, має значення порушення вироблення серотоніну, який безпосередньо бере участь у регуляції настрою і є метаболічним попередником мелатоніну.

А ще:

Надмірні фізичні та психоемоційні навантаження

Гострий та хронічний стрес

Депресія

Зміна часових поясів

Зайва вага, ожиріння

Патологія нервової системи (порушення синтезу мелатоніну)

Соматичні захворювання

Споживання енергетиків, кави та міцного чаю у другій половині дня

Алкоголь, паління

Незбалансоване харчування

Приймання певних препаратів

В науці стан, коли в регуляції добових ритмів стаються порушення, внаслідок чого людина у світлу пору доби постійно хоче спати, називають гіперсомнією.

Характерні симптоми:

Відчуття втоми, брак енергії для роботи, активних дій

Схильність до роздратування

Тривожність, неспокій

Порушення апетиту

Погіршення пам'яті

Крім постійного бажання спати, є й інша неприємність - сповільнюється швидкість мислення. Людина відчуває, ніби тупішає, через це переживає і посилює стан.

А може мені бракує вітамінів?

Сама по собі сонливість не характерна для проявів вітамінної недостатності. У комплексі з іншими, іноді більш важкими симптомами сонливість може спостерігатися у тих, в кого в організмі бракує вітамінів групи B.

Однак вирішити, чи пов'язаний ваш стан з недостатністю вітамінів, може тільки лікар.

Як можна допомогти організму подолати цей стан

За словами лікарів, є декілька речей, які допоможуть подолати цю осінню сонливість та додати бадьорості організму.