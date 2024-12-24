Сильна молитва на Святвечір, яка захистить від негараздів і сварок

24 грудня в Україні відзначають Святвечір. За традиціями, цього дня, сідаючи до святкового столу з першою зорею, необхідно прочитати молитву - вона захистить родину від сварок та бід.

Молитва на Святвечір

Всемогутній Боже, Отче наш небесний, дякуємо Тобі за невимовний дарунок благодаті, який Ти дав цілому людству в народженні Немовляти-Христа у Вифлиємі. Його проголосив Твій ангел тієї святої ночі, котру нині ми пригадуємо.

Нехай незбагненна таємниця втілення Твого Єдинородженого Сина – Слова, що сталося Тiлом, - зігріє наші серця та душі і наповнить їх втіхою та палким бажанням, подібно до пастухів у полі, поспішати до Його вифлиємських ясел і служити Йому.

Допоможи нам у правді та дусі щирого каяття радіти в день Різдва нашого Спасителя, щоб ми в щирій та живій вірі могли приєднатися до пісні хвали ангелів, радості пастухів і подиву мудреців зі Сходу.

Нехай в цю святу ніч Христос знову народиться в наших душах, щоб правда, любов і викуплення, які Він приніс нам, від нині і повіки залишалися у нашому житті та наших серцях.

Дай, Господи, щоб ми, подібно до Діви Марії, все, що пов’язане з Немовлям Ісусом, зберігали це у своїх серцях і розважали над ним.

Тепер, коли Ти вчинив нас причетними до слави Твого Сина тут, на землі, даруй нам Твоєї благодаті розділити Його славу на небесах. Бо Він живе і царює з Тобою, Отче, і зі Святим Духом - нині і повіки вічні.

Амінь.

Крім цього, перед тим, як сідати за стіл, можна прочитати таку молитву:

Боже наш, Отче, в цю урочисту годину прославляємо Тебе і дякуємо за ніч, у яку Ти послав нам Сина Ісуса Христа, Господа нашого і Спасителя. Просимо, Тебе, Боже, обдаруй нашу родину даром любові, злагоди і миру.

Розпочинаючи вечерю в Святвечір, читають коротку молитву з проханням благословення:

Благослови, Господи Боже нас і ці дари, які з Твоєї доброти споживатимемо. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

Після закінчення вечері читають ще одну молитву з подякою:

Дякуємо Тобі, Господи Боже, за ці дари, які з Твоєї доброти ми споживали. Через Христа, Господа нашого. Амінь.